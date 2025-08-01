Panama BMGK Dönem Başkanlığını Devraldı

NEW Panama, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını Pakistan'dan devraldı.

Panama'nın BM Daimi Temsilcisi Eloy Alfaro de Alba, ağustos ayı boyunca sürecek BMGK başkanlığı hakkında basın toplantısı düzenledi.

De Alba, ağustos ayında BMGK'da 22 farklı toplantının düzenlenmesi için hazırlık yapıldığını, toplantıların bazılarının Yemen, Lübnan, Güney Sudan, Suriye ve Sahel bölgelerine odaklanacağını bildirdi.

Panama'nın 11 Ağustos'ta deniz güvenliği konulu yüksek düzeyli bir açık oturum düzenleyeceğini aktaran de Alba, oturumun başkanlığını Panama Devlet Başkanı Jose Raul Molino'nun üstleneceğini ifade etti.

De Alba, oturumun deniz güvenliğiyle ilgili küresel ve çok boyutlu zorluklara odaklanacağını, özellikle deniz güvenliği ile uluslararası barış, ekonomik istikrar ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki bağlantılara dikkat çekileceğini belirterek, "Deniz güvenliğine odaklanan bu üst düzey oturumun amacı herhangi bir hükümete mesaj göndermek değildir." bilgisini paylaştı.

"Gazze meselesi her bir BMGK üyesinin zihninde yer alıyor"

Gazze meselesinin, Konsey'in her bir üyesinin zihninde yer aldığını teyit edebileceğini vurgulayan de Alba, "Bunun nedeni ise hepimizin her gün sabah, öğle ve akşam saatlerinde geleneksel medya başta olmak üzere, sosyal medyada da sürekli tanıklık ettiği, herkesçe bilinen gelişmelerdir." dedi.

De Alba, ağustos ayında da Gazze'ye ilişkin oturumlar düzenleneceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Panama'nın, Filistin Devletini resmi olarak tanıyıp tanımayacağına ilişkin ise de Alba, halihazırda ülkesinin Filistin Devletini doğrudan tanımadığını anımsattı.

Bu konuda bir öngörüde bulunmanın doğru olamayacağını dile getiren de Alba, "Eminim ki hükümetimiz içinde de bu konuya dair tartışmalar yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Panama'nın, Latin Amerika'da Filistin Devletini resmi olarak tanımayan tek devlet olduğunun anımsatılması üzerine de Alba, "Başka devletlerin de Filistin'i tanıyacağını duyurmasının üzerine, Panama'nın izolasyonunun artacağına ilişkin değerlendirmeler doğru. Ancak Devlet Başkanımızın alacağı bir karar üzerine spekülasyon yapmam doğru değil." diye konuştu.

De Alba, Panama'nın İsrail'le uzun ve derin bir ilişkisinin bulunduğunu, ülkesinde ise geniş nüfuza sahip büyük bir Yahudi toplumunun yaşadığını hatırlattı.

Panama, eylül ayında BMGK dönem başkanlığını Güney Kore'ye devredecek.