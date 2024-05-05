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Panama'da halk, yeni devlet başkanı ve Ulusal Meclis üyelerini seçmek için oy kullanıyor

Panama\'da halk, yeni devlet başkanı ve Ulusal Meclis üyelerini seçmek için oy kullanıyor

Panama'da 3 milyon seçmen, 8 aday arasından yeni devlet başkanını seçmek için oy kullanıyor. Aynı zamanda Ulusal Meclis'in 885 yeni üyesi de belirlenecek. Anketlere göre, eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino'nun seçimi önde tamamlayacağı öngörülüyor. Seçim sürecindeki önemli gündem maddeleri arasında Panama Kanalı'nın kullanımındaki azalma, ekonomik daralma ve Darien Boşluğu yer alıyor.

05.05.2024 16:41
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Panama'da halk, yeni devlet başkanı ile Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Ülkedeki yaklaşık 3 milyon seçmen, yeni devlet başkanını 8 adayın arasından seçecek.

Panama yasalarına göre tek turlu seçimde en fazla oyu alan aday galip gelecek ve 1 Temmuz'da yemin ederek görevine başlayacak.

Bu seçimde Ulusal Meclisin 885 yeni üyesi de belirlenecek.

Yerel saatle sabah 07.00'de açılan sandıklar, 18.00'de kapanacak.

Anketlere göre, kara para aklama davasında verilen hapis cezası nedeniyle 5 Mart'ta adaylığı iptal edilen eski Devlet Başkanı Ricardo Martinelli'nin yerine aday gösterilen eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino'nun seçimi önde tamamlayacağı öngörülüyor.

Ekonomideki gerileme sebebiyle popülerliği azalan Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, anayasa uyarınca aday olarak yarışamıyor.

Seçim sürecindeki en önemli gündem maddelerini kuraklık yüzünden Panama Kanalı'nın kullanımındaki azalma, ülkedeki ekonomik daralma ile Darien Boşluğu oluşturdu.

IMF, 2023'te yüzde 7,3 olan ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,5'e düşeceği tahmininde bulundu.

Kuraklık yüzünden çok sayıda geminin geçişine sınır getirilmek zorunda kalınması, Atlantik ile Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan, ülkenin önemli gelir kaynaklarından Panama Kanalı'ndan elde edilen kazancı azalttı.

Ayrıca, Panama ile Kolombiya sınırının kesiştiği vahşi ormanlardan oluşan, ABD'ye ulaşmak isteyen Güney Amerikalılar için önemli güzergahlardan olan 575 bin hektarlık Darien Boşluğu, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artış sebebiyle ciddi sorun oluşturuyor.

Ne olmuştu?

Panama Seçim Mahkemesi, 5 Mart'ta kara para aklama davasında 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan eski Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli'nin başkanlık seçimleri için adaylığını iptal etmişti.

İptal kararının, Anayasa'daki "başkan adaylarının 5 yıl ve üzeri hapis cezasına çarptırılmamış olması" şartına istinaden alındığı bildirilmişti.

Mahkeme, ayrıca Martinelli'nin başkanlık yaptığı siyasi partinin seçim pusulasında eski Bakan Jose Raul Mulino tarafından temsil edileceğini duyurmuştu.

Mulino'nun devlet başkanlığı adaylığına "partisi tarafından seçilerek aday ilan edilmediği" gerekçesiyle itirazda bulunulmuş, Panama Yüksek Mahkemesi 3 Mayıs'ta itirazı reddederek eski bakanın adaylığının Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Panama'da halk, yeni devlet başkanı ve Ulusal Meclis üyelerini seçmek için oy kullanıyor - Son Dakika

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