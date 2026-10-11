Panama, Tonosi yakınlarındaki şiddetli deprem sonrası olağanüstü hal ilan etti - Son Dakika
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Panama, Tonosi yakınlarındaki şiddetli deprem sonrası olağanüstü hal ilan etti

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Panama, Tonosi yakınlarındaki şiddetli deprem sonrası olağanüstü hal ilan etti
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Panama, Tonosi yakınlarındaki şiddetli depremin ardından yardım çalışmalarını koordine etmek için olağanüstü hal ilan etti. Devlet Bakanı Orillac, kararın kamu kurumlarını teyakkuzda tutacağını ve Devlet Başkanı Mulino'nun yardım komisyonu kurulması talimatı verdiğini açıkladı.

PANAMA, 11 Ekim (Xinhua) -- Panama, ülkeyi vuran şiddetli depremin ardından yardım çalışmalarını koordine etmek ve afetten etkilenen topluluklara destek sağlamak amacıyla olağanüstü hal ilan etti.

Panama Devlet Bakanı Juan Carlos Orillac cumartesi günkü açıklamasında, kararın kamu kurumlarının teyakkuzda kalmasını ve depremden etkilenenlere yardım etmek için gerekli kaynaklara erişim sağlayacağını söyledi.

Orillac ayrıca Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'nun yardım çalışmalarını koordine etmek, kaynakları yönetmek ve etkilenen toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir komisyon kurulması talimatı verdiğini belirtti.

Hükümetin başkent Panama City'deki Omar Park da dahil olmak üzere bağış toplama merkezleri kurduğunu söyleyen bakan, eyaletlerin idari binalarının da bu kapsamda hizmet vereceğini ifade etti.

Los Santos eyaletine bağlı Tonosi'nin yaklaşık 39 kilometre kuzeybatısında cuma günü yerel saatle 12.56'da meydana gelen deprem, ülkenin çeşitli bölgelerinde evlerde, okullarda, sağlık tesislerinde, yollarda ve kamu binalarında hasara yol açtı.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarını ve acil müdahale faaliyetlerini koordine etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua
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