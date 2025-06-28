WAKAYAMA, 28 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın batısındaki Wakayama vilayetinde bulunan Shirahama Macera Dünyası eğlence parkına ödünç verilen dört dev panda, kira sözleşmelerinin sona ermesiyle haziran ayı sonunda Çin'e geri dönecek.
Eğlence parkının işletmecisi perşembe günü yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Rauhin ve kızları 8 yaşındaki Yuihin, 6 yaşındaki Saihin ve 4 yaşındaki Fuhin'in Çin'in Sichuan eyaletindeki Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ndeki yeni yuvalarına doğru yola çıkacaklarını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Panda Dönüşü: Wakayama'daki Pandalar Çin'e Gidiyor - Son Dakika
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