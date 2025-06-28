Panda Dönüşü: Wakayama\'daki Pandalar Çin\'e Gidiyor

WAKAYAMA, 28 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın batısındaki Wakayama vilayetinde bulunan Shirahama Macera Dünyası eğlence parkına ödünç verilen dört dev panda, kira sözleşmelerinin sona ermesiyle haziran ayı sonunda Çin'e geri dönecek.

Eğlence parkının işletmecisi perşembe günü yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Rauhin ve kızları 8 yaşındaki Yuihin, 6 yaşındaki Saihin ve 4 yaşındaki Fuhin'in Çin'in Sichuan eyaletindeki Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ndeki yeni yuvalarına doğru yola çıkacaklarını bildirdi.