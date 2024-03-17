Bitlis\'te panelvan, iki araca çarparak iş yerine girdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde panelvan, iki araca çarparak iş yerine girdi.
Cumhuriyet Caddesi'nde Sinan İder idaresindeki 48 AHF 461 plakalı panelvan, park halindeki 13 AAP 126 plakalı panelvan ile 31 U 5873 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan, caddedeki iş yerine girdi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kazada araçlar ile iş yerinde hasar oluştu.
Kaza anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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