Papa 14. Leo, ABD Başkan Yardımcısı Vance'ı Ağırladı - Son Dakika
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Papa 14. Leo, ABD Başkan Yardımcısı Vance'ı Ağırladı

Papa 14. Leo, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile iyi ikili ilişkiler ve uluslararası konuları görüştü.

19.05.2025 13:32
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ile bir araya geldi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Papa 14. Leo, bu sabah saatlerinde ABD Başkan Yardımcısı Vance'ı özel olarak kabul etti.

Vance, ayrıca Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile de görüşme yaptı.

Vatikan'dan Vance'ın temaslarına ilişkin yapılan açıklamada, "Devlet Sekreterliği'nde gerçekleşen samimi görüşmeler sırasında, iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet bir kez daha ifade edildi. Kilise ile devlet arasındaki işbirliği ile kilise yaşamı ve din özgürlüğü açısından özel öneme sahip bazı konulara değinildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Son olarak, uluslararası gündeme ilişkin bazı konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Çatışma bölgelerinde insancıl hukuk ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve taraflar arasında müzakere yoluyla çözüm bulunması temennisi dile getirildi." denildi.

Vance'ın ziyaretine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da eşlik ettiği basına yansıdı.

Vance ve Rubio, dün Vatikan'da Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine katılmışlardı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, dün ayrıca Vatikan'daki törenin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa 14. Leo, ABD Başkan Yardımcısı Vance'ı Ağırladı - Son Dakika

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