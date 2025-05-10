Papa 14. Leo: Yapay Zeka ve İnsan Onuru - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Papa 14. Leo: Yapay Zeka ve İnsan Onuru

Papa 14. Leo, yapay zeka ile insan onuru ve adaletin savunulmasında yeni zorlukları vurguladı.

10.05.2025 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yapay zekanın, insan onurunun, adaletin ve emeğin savunulmasında yeni zorluklar yarattığını belirtti.

Katoliklerin yeni papası olarak 8 Mayıs'ta seçilen Papa 14. Leo, Kardinaller Meclisi'nin toplantısına katılarak kardinallerine hitap etti.

Papa 14. Leo, selefi Papa Franciscus'un devam ettirilmesi gereken "değerli bir miras" bıraktığını söyledi.

Ortaya koyduğu bir dizi yeni içtihat ve getirdiği birtakım düzenlemelerle Roma Katolik Kilisesi'nin modern dünyaya açılmasını sağlayan 2. Vatikan Konsili'ne (1962-1965) de atıfta bulunan Papa 14. Leo, "Bugün, 2. Vatikan Konsili'nin ardından Kilise'nin onlarca yıldır izlediği bu yola olan tam bağlılığımızı, bu yolculukta da yenilememizi istiyorum." diye konuştu.

Papa 14. Leo, kendisine "Leo" ismini seçmesinin nedenini anlatırken, 1878 ila 1903 yıllarında papalık yapan ve iki yüzyıl arasında Sanayi Devrimi gibi bir dönemden geçen dünyada sosyal adalet konusunda adım atan ve "kilisenin modern sosyal doktrini"ni başlatan Papa 13. Leo'yu onurlandırmak istediğini belirterek, "Tam da bu çizgide devam etmeye çağrıldığımı hissederek, 14. Leo adını almayı düşündüm." ifadelerini kullandı.

Bu ismi seçmesinin nedenlerini açıklarken, Kilise'nin yapay zekadaki gelişmeler karşısında çalışanların korunmasına öncülük etmesine de işaret eden Papa 14. Leo, "En başta gelen nedeni şu: Papa 13. Leo, tarihi 'Rerum Novarum' adlı genelgesiyle, ilk büyük Sanayi Devrimi bağlamında toplumsal meseleyi ele almıştı. Bugün de Kilise, insan onurunun, adaletin ve emeğin savunulması açısından yeni zorluklar getiren başka bir sanayi devrimine ve yapay zeka gelişmelerine yanıt verebilmek amacıyla, herkese kendi sosyal öğreti mirasını sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada basına yansıyan haberlerde, Papa 14. Leo'nun, seçilmesinden bu yana ilk kez Vatikan dışına çıkarak, Genazzano beldesinde bir mabede gittiği, ardından da selefi Papa Franciscus'un Roma'daki Aziz Büyük Meryem Bazilikası'nda bulunan kabrini ziyaret ettiği belirtildi.

Diğer yandan, Papa 14. Leo'nun seçildiği Konklav'a (papalık seçimi) dair bazı bilgiler de basına yansımaya başladı.

ANSA ajansının haberine göre, Konklav'a katılan Madagaskarlı Kardinal Desire Tsarahazana, Papa 14. Leo'nun 100'den fazla oy alarak Papa seçildiğini belirtti.

Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın (papalık seçimi) 8 Mayıs'taki 4. oturumunda, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin 3'te 2'sinin oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçilmişti. Prevost, kendisi için "Papa 14. Leo" ismini seçmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Vatikan, Güncel, Miras, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa 14. Leo: Yapay Zeka ve İnsan Onuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

17:33
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini üzdü
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
17:29
Kağıthane’de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
12:20
Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti Şaşırtan itiraf geldi
Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti? Şaşırtan itiraf geldi!
12:20
Türkiye’nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
11:59
Hollywood’daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava Sürpriz isim ifadeye davet edildi
Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi
11:58
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
11:57
İmzayı atması an meselesi Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular
İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
11:53
Aldatıldığını öğrenen kadın doktor, sarhoş şekilde girdiği küvette boğuldu
Aldatıldığını öğrenen kadın doktor, sarhoş şekilde girdiği küvette boğuldu
11:46
Anne-babalar dikkat Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
11:42
Yoğun bakıma kaldırılan Şimal’den günler sonra yeni haber
Yoğun bakıma kaldırılan Şimal'den günler sonra yeni haber
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 18:24:43. #7.13#
SON DAKİKA: Papa 14. Leo: Yapay Zeka ve İnsan Onuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.