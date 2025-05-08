Papa 14'üncü Leo Seçildi

Haber: Esma ÇAKIR

(VATİKAN) - Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz dumanın" yükselmesinin ardından Vatikan Basın Ofisi, 14'üncü Leo adını alan Kardinal Robert Francis Prevost'un Papa olarak seçildiğini duyurdu.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni Papa'yı belirledi. Papa'nın seçildiğinin habercisi olan Sistine Şapeli'nden çıkan beyaz dumanın ardından Vatikan Basın Ofisi, Kardinal Robert Francis Prevost'un, konklav tarafından yeni Papa olarak seçildiğini ve 14'üncü Leo adını aldığını bildirdi.

Papa 14'üncü Leo, isminin açıklanmasının ardından Vatikan'da bekleyen kalabalığı "Barış hepinizle olsun" diyerek selamladı. Papa 14'üncü Leo, doğduğu adıyla Robert Francis Prevost, ABD'nin Chicago kentinde doğru. Her ne kadar Vatikan'ın, "ülkenin süper güç statüsü ve seküler küresel etkisi" nedeniyle ABD'den bir papa çıkması fikrine uzun süredir karşı çıksa da bugün konklavda ABD'li Prevost'un ismi çıktı.

Papa 14'üncü Leo, önceki Papa Francis tarafından 2023 yılında kardinal olarak atanmıştı. Augustinian tarikatinin eski lideri olarak bilinen Papa 14'üncü Leo, daha sonra dünyanın dört bir yanından yeni piskoposların seçimini denetleyen güçlü Piskoposlar Manastırı'na da atandı. Batı medyasında yer alan haberlere göre, Papa 14'üncü Leo'nun bu üst düzey görevleri, Peru'da önemli bir misyonerlik deneyimine sahip olmasıyla birleştiğinde, ABD'li bir Papa fikrine genellikle sıcak bakmayanların fikrini değiştirebilir.