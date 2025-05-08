Papa 14'üncü Leo Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Papa 14'üncü Leo Seçildi

Geniş Video İzle

Kardinal Robert Francis Prevost, Vatikan'da yeni Papa olarak seçilerek 14'üncü Leo adını aldı.

08.05.2025 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esma ÇAKIR

(VATİKAN) - Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz dumanın" yükselmesinin ardından Vatikan Basın Ofisi, 14'üncü Leo adını alan Kardinal Robert Francis Prevost'un Papa olarak seçildiğini duyurdu.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni Papa'yı belirledi. Papa'nın seçildiğinin habercisi olan Sistine Şapeli'nden çıkan beyaz dumanın ardından Vatikan Basın  Ofisi, Kardinal Robert Francis Prevost'un, konklav tarafından yeni Papa olarak seçildiğini ve 14'üncü Leo adını aldığını bildirdi.

Papa 14'üncü Leo, isminin açıklanmasının ardından Vatikan'da bekleyen kalabalığı "Barış hepinizle olsun" diyerek selamladı. Papa 14'üncü Leo, doğduğu adıyla Robert Francis Prevost, ABD'nin Chicago kentinde doğru. Her ne kadar Vatikan'ın, "ülkenin süper güç statüsü ve seküler küresel etkisi" nedeniyle ABD'den bir papa çıkması fikrine uzun süredir karşı çıksa da bugün konklavda ABD'li Prevost'un ismi çıktı.

Papa 14'üncü Leo, önceki Papa Francis tarafından 2023 yılında kardinal olarak atanmıştı. Augustinian tarikatinin eski lideri olarak bilinen Papa 14'üncü Leo, daha sonra dünyanın dört bir yanından yeni piskoposların seçimini denetleyen güçlü Piskoposlar Manastırı'na da atandı. Batı medyasında yer alan haberlere göre, Papa 14'üncü Leo'nun bu üst düzey görevleri, Peru'da önemli bir misyonerlik deneyimine sahip olmasıyla birleştiğinde, ABD'li bir Papa fikrine genellikle sıcak bakmayanların fikrini değiştirebilir.

Kaynak: ANKA

Politika, Vatikan, Kültür, Güncel, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa 14'üncü Leo Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:28:07. #7.13#
SON DAKİKA: Papa 14'üncü Leo Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.