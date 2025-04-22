Papa Francis'in Ölümü Açıklandı - Son Dakika
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Papa Francis'in Ölümü Açıklandı

Papa Francis'in ölüm nedeni kalp yetmezliği ve beyin felci olarak belirlendi; cenaze hazırlıkları başlıyor.

22.04.2025 11:17
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(ANKARA) - Vatikan, Papa Francis'in ölüm nedeninin, "kalp yetmezliği ve beyin felcinden" kaynaklandığını açıkladı. Papa'nın cenaze töreninin bu hafta cuma veya pazar yapılacağı düşünülürken, kardinaller, hem cenaze töreninin ne zaman yapılacağına hem de yeni Papa'nın seçimlerine ilişkin süreci başlatmak amacıyla bugün toplanıyor.

Vatikan, Papa'nın Roma'daki Aziz Meryem Bazilikası'na gömülme talebini içeren ölüm belgesini yayınladı. Vatikan doktoru Andrea Arcangeli, ölüm belgesinde Papa Francis'in "kalp yetmezliği ve beyin felci" nedeniyle öldüğünü söyledi. Belgede, Papa'nın, dün sabah ölümünden önce komaya girdiği de belirtildi.

Roma Katolik Kilisesi tarihindeki ilk Latin Amerikalı Papa Francis'in sabah 07.35'te Vatikan'daki Santa Marta konutundaki dairesinde öldüğü bildirildi. Papa, bir gün önce Aziz Petrus Meydanı'nda üstü açık bir papa arabasından Paskalya'yı kutlayan binlerce kişiyi selamlarken ve bir yardımcısı aracılığıyla kutsama konuşması yaparken son kez bir konuşma gerçekleştirmişti.

Francis, 12 yıllık papalığı süresince çeşitli rahatsızlıklar geçirmiş ve son haftalarda şubat ve mart aylarında, Roma Gemelli Üniversite Hastanesi'nde 38 gün geçirdiği çifte zatürre nöbeti sırasında yaşamı tehdit eden komplikasyonlar yaşamıştı.

Ölüm belgesinde, Francis'in ayrıca "arteriyel hipertansiyon, çoklu bronşektazi ve tip 2 diyabet" gibi daha önce açıklanmayan rahatsızlıklar geçirdiği de kaydedildi. Vatikan, ayrıca Francis'in ruhani vasiyetini, yazılı bir inanç beyanı olarak yayınladı. Bu metinde Francis, "seleflerinin çoğunun aksine Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'na değil Roma'daki Aziz Meryem Bazilikası'na gömülmek istediğini" söyledi. Metinde, Francis'in "özel bir süsleme olmadan toprağa" gömülmek istediği ancak Latince papalık adı olan "Franciscus"un yazılması gerektiği ifade edildi. Francis'in 29 Haziran 2022 tarihli vasiyetnamesinde, "Dünyevi yaşamımın alacakaranlığının yaklaştığını hissederken ve sonsuz yaşama dair kesin bir umutla, yalnızca gömüleceğim yerle ilgili son dileklerimi belirtmek istiyorum. Tanrı, beni seven ve benim için dua etmeye devam eden herkese uygun bir ödül versin" ifadeleri yer aldı.

Kardinaller Papa Francis'in cenaze törenine hazırlık için Roma'da bir araya geliyor

Kardinaller, bugün bir araya gelerek, Papa Francis'in cenaze töreninin tarihini belirleyecek ve yeni bir Papa'nın seçilmesiyle sonuçlanacak bir süreci başlatacak.

Francis'in, Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlenecek cenaze törenine devlet başkanları ve kraliyet mensuplarının katılması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump, cenazeye katılacağını açıklayan ilk isim oldu. Papa'nın, Trump'ın, "göçmenleri sınır dışı etme programına" yönelik eleştirilerine karşın Trump, "O iyi bir adamdı, çok çalıştı ve dünyayı sevdi" dedi.

Apostolik anayasaya göre, cenaze töreninin, Papa'nın ölümünden sonraki dördüncü ve altıncı günler arasında, yani bu hafta 25 Nisan Cuma ve 27 Nisan Pazar günlerinden birinde yapılması gerekiyor. Ancak ne zaman yapılacağına, Roma yerel saatine göre sabah 9'da başlayacak çok sayıda "genel toplantının" ilki için çağrılan kardinaller karar verecek.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın naaşının dün akşam Santa Marta şapeline taşındığı ve dairesinin resmen mühürlendiği belirtildi. Papa'nın naaşının, yarından itibaren yaşadığı ve öldüğü Santa Marta'daki konutundan Aziz Petrus Bazilikası'na nakledilmesi bekleniyor. Roma'daki Santa Maria Maggiore bazilikasına gömülecek olan Francis, 100 yılı aşkın bir süredir Vatikan dışında toprağa verilen ilk papa olacak.

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Kaynak: ANKA

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