Papa Francis\'in Sağlığı İyiye Gidiyor

Vatikan'dan Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Papa'nın ölüm riski taşımadığı ve hastanede aldığı tedaviye iyi yanıt verdiği bildirildi.
Vatikan, 14 Şubat'tan beri tedavi altında olan Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme notu paylaştı. Vatikan'ın son tıbbi güncellemesinde, doktorlar tarafından konulan "ihtiyatlı" teşhisinin kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.
Son günlerde sağlık durumunda iyileşmeler görülen Papanın ilaç tedavilerine yanıt verdiği bildirildi. Vatikan, Papa Francis'in hastanede tedavisinin devam edeceğini açıkladı. Öte yandan Papa Francis'in taburcu olma zamanı hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.
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