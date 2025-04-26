Papa Franciscus'a Veda Töreni - Son Dakika
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Papa Franciscus'a Veda Töreni

Papa Franciscus\'a Veda Töreni

Vatikan'da Papa Franciscus'un cenaze töreni düzenlendi, çok sayıda lider katıldı.

26.04.2025 19:04
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Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'da cenaze töreni düzenlendi.

Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 21 Nisan'da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen ayin, naaşının tören alanına omuzlarda taşınmasıyla yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı.

Katolik Kilisesi'ne mensup 200'den fazla kardinal ve 700'den fazla piskopos ile rahibin hazır bulunduğu Papa'nın cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetti.

Kardinal Re, törende yaptığı konuşmada, Papa Franciscus için "Halkın arasında bir papa oldu." dedi.

Kardinal Re, Papa Franciscus'un papalığı boyunca göç ve göçmenler konusunda hep duyarlı olduğunu ve onlara "sayısız jest yaptığını" ifade ederek, ilk ziyaretini İtalya'nın en çok düzensiz göç alan adası Lampedusa'ya gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Papa Franciscus'un duvarlar değil köprüler kurmaktan yana olduğunu belirten Kardinal Re, "Papa, her zaman barış çağrısı yaptı ve savaşlara diplomatik çözüm bulunmasını istedi ve sık sık savaşların bir yenilgi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Kardinal Re, "Papa Franciscus, her zaman konuşmalarını 'Benim için dua edin.' diye tamamlardı, şimdi biz kendisinden bizim için dua etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Papa Franciscus'un cenaze törenine, Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.

Törende, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Başbakanı Mustafa Muhammed, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi çok sayıda lider de yer aldı.

Cenaze töreni dolayısıyla Vatikan ve Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. 4 bin güvenlik personelinin görev yaptığı Roma'da ayrıca hava sahası cenaze töreni sırasında uçuş trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan yollarda güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu.

Vatikan Basın Ofisi, Papa Franciscus'un cenaze törenine 250 bin kişinin katıldığını bildirdi.

100 yıldan fazla bir süre sonra Vatikan dışına defnedilen ilk papa oldu

Papa Franciscus'un naaşı, vasiyeti üzerine Vatikan'da değil Roma'daki 4 büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedildi.

Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinin ardından Papa'nın cenazesi, "papamobile" adı verilen, papaların genelde halkı selamlamak için kullandığı araca yerleştirildi ve buradan yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşındı.

Papa'nın naaşını taşıyan cenaze nakil aracı, Vatikan'dan çıktıktan sonra sırasıyla Vittorio Emanuele Caddesi, Venedik Meydanı, Kolezyum ve Merulana Caddesi üzerinden Azize Büyük Meryem Bazilikası'na ulaştı. Papa'nın naaşının geçtiği sırada güzergah üzerinde toplanan Romalıların, alkışlarla karşılık verdiği görüldü.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 13.30'da yapılan defin işleminin, Camerlengo Kardinal Kevin Farrell ve Papa'nın yakınlarının huzurunda gerçekleştiği belirtildi.

Defin işlemi basına kapalı gerçekleştirilen Papa Franciscus, bu bazilikaya defnedilen 8. Papa oldu.

Azize Büyük Meryem Bazilikası'ndaki defin işleminin ardından, kabrin pazar günü halkın ziyaretine açılacağı bildirildi.

Papa Franciscus'un cenazesinin Azize Büyük Meryem Bazilikası'na gömülmesiyle bir asırdan fazla süre sonra bir papa, Vatikan dışındaki bir yere defnedilmiş oldu.

Son olarak Papa 13. Leo'nun naaşı, 1903 yılında öldüğünde Roma'daki San Giovanni in Laterano Bazilikası'na defnedilmişti.

Selefi görevinden ayrılınca Papalığa seçilmişti

Aslen Arjantinli ve asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Franciscus, Buenos Aires'te göçmen işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da dünyaya geldi.

1958'de Kilise'ye giren ve din adamı olarak görev alan Bergoglio, 2001 yılında kardinal yapıldı.

Bergoglio'nun papa seçilmesine giden yol ise nadir görülen durum neticesinde açıldı. 2013 yılında Katolik Kilisesi tarihinde ender bir durum yaşandı ve Papa 16. Benediktus, sağlık koşullarını gerekçe göstererek tarihte 598 yıl aradan sonra görevinden ayrılan ilk papa oldu.

Papa 16. Benediktus, 28 Şubat 2013'te görevinden resmen ayrılırken kendisine "Emerit" sıfatını alarak inzivaya çekildi.

Bergoglio, selefi Papa 16. Benediktus'un görevinden ayrılmasının ardından 13 Mart 2013'te yapılan Konklav'da (Kardinaller Meclisinin papalık seçimi) Katolik Kilisesi'nin 266. ruhani lideri seçildi. Kendisine ünlü Hristiyan azizlerinden Francis'in adını yani Franciscus ismini seçen Bergogolio, 19 Mart 2013'te resmen görevine başladı.

Bergoglio, papa seçilmesiyle Katolik Kilisesi tarihinde birçok ilke imza atarak, Latin Amerika'dan seçilen, Cizvit tarikatından gelen ve tarihte "Franciscus" adını alan ilk papa olmuştu.

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Kaynak: AA

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