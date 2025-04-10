Papa Franciscus, Kral Charles ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Papa Franciscus, Kral Charles ile Görüştü

Papa Franciscus, Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla ile Vatikan'da özel bir görüşme yaptı.

10.04.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla ile Vatikan'da özel bir görüşme yaptığı bildirildi.

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen ve halihazırda nekahet döneminde olan Papa Franciscus, hastalığının ardından bugün "devlet başkanı" düzeyinde ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Resmi ziyaret kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, daha önce programlarında olmasına karşın Papa'nın hastalığı sebebiyle ertelediklerini duyurdukları Vatikan ziyaretlerini bugün basına kapalı sürpriz şekilde yaptı.

Vatikan Basın Ofisi'nden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus, bugün öğleden sonra Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Papa Franciscus, Kral ve Kraliçe'nin evlilik yıldönümünü kutlarken, Kral ve Kraliçe'nin Papa'ya acil şifalar dileğinde bulundu ve Papa da Kral'a geçmiş olsun temennisini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'ta yer alan haberde, görüşmenin Vatikan'da Papa Franciscus'un konutu olarak kullandığı Santa Marta Konukevi'nde gerçekleştiği belirtildi.

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın İtalya'ya yapacağı resmi gezi ilk açıklandığında, bu seyahatin ayrıca Vatikan ayağı da olacağı ve Kraliyet ailesinin, Katoliklerin ruhani liderini de ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ancak söz konusu dönemde Papa'nın solunum yollarındaki hastalıklar sebebiyle 38 gün boyunca hastanede yatması ve bunun ardından 23 Mart'tan bu yana Vatikan'daki konutunda nekahet döneminde olması nedeniyle Kral ve Kraliçe, 25 Mart'ta Papa'ya ziyaretlerini ertelediklerini açıklamıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kral Charles, Vatikan, Kraliçe, Magazin, Güncel, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa Franciscus, Kral Charles ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:14 Benzine büyük indirim geldi Benzine büyük indirim geldi
09:19 Trump ağzını fena bozdu Dünyayı karşısına alacak ’popo’ çıkışı Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı
09:18 Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 01:30:18. #7.13#
SON DAKİKA: Papa Franciscus, Kral Charles ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement