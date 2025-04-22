Papa Franciscus'un Cenaze Töreni 26 Nisan'da - Son Dakika
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Papa Franciscus'un Cenaze Töreni 26 Nisan'da

Papa Franciscus'un cenazesi 26 Nisan'da yapılacak, birçok dünya lideri katılacak.

22.04.2025 17:02
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Vatikan, dün sabah hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü yapılacağını bildirdi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus için dokuz günlük yas döneminin ilk günü olan 26 Nisan Cumartesi yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) Aziz Petrus Bazilikası'nın ön avlusunda cenaze töreni yapılacak. Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re, cenaze ayinine başkanlık edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Papa Franciscus'un naaşının ilk olarak Aziz Petrus Bazilikası'nın içine götürüleceği daha sonra da defin işleminin yapılacağı Roma'daki Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'na taşınacağı belirtildi. Papa'nın vasiyeti de buraya defnedilmek yönündeydi.

Papa Franciscus'un isteği ve yaptığı düzenlenmeler doğrultusunda cenaze merasiminin sade bir şekilde yapılması bekleniyor.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Papa Franciscus'un cenaze törenine, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da aralarında olduğu çok sayıda lider katılacak.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de hafta sonunda Özbekistan ve Kazakistan'a yapacağı ziyaretleri iptal ettiği ve Papa'nın cenaze merasimine katılacağı kaydedildi.

Bu arada, Papa Franciscus'un naaşı, bu sabah konutu olarak kullandığı Santa Marta Misafirhanesi'nin şapeline yerleştirildi. Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'in, Papa'nın naaşını ziyaret edip başında dua ettiği görüldü.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Papa'nın cenazesi, yarın sabah ilk olarak Aziz Petrus Bazilikası'na taşınacak ve daha sonra burada 25 Nisan Cuma akşamına kadar taziye ziyaretine açılacak.

Öte yandan, İtalya'da Başbakan Meloni başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle ülkede 5 günlük ulusal yas ilan etme kararı aldığı belirtildi.

Papa Franciscus, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.

Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Kardinal Joseph Farrell, 21 Nisan sabahı yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Vatikan, dün akşam Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus'un Cenaze Töreni 26 Nisan'da - Son Dakika

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