Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
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Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak

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Vatikan, dün sabah hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü yapılacağını bildirdi. İlk olarak Aziz Petrus Bazilikası'na getirilecek olan Papa Franciscus'un naaşı daha sonra ise vasiyetine uygun olarak Roma'daki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşınacak.

22.04.2025 12:23
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Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus için dokuz günlük yas döneminin ilk günü olan 26 Nisan Cumartesi yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) Aziz Petrus Bazilikası'nın ön avlusunda cenaze töreni yapılacak. Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re, cenaze ayinine başkanlık edecek" ifadeleri kullanıldı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Açıklamada, Papa Franciscus'un naaşının ilk olarak Aziz Petrus Bazilikası'nın içine götürüleceği daha sonra da defin işleminin yapılacağı Roma'daki Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'na taşınacağı belirtildi. Papa'nın vasiyeti de buraya defnedilmek yönündeydi. Papa Franciscus'un isteği ve yaptığı düzenlenmeler doğrultusunda cenaze merasiminin sade bir şekilde yapılması bekleniyor. Törene, pek çok dünya liderinin de katılması öngörülüyor.

CENAZENİN TAZİYE ZİYARETİNE AÇILMASI BEKLENİYOR

Bu arada Papa'nın cenazesinin, yarın Aziz Petrus Bazilikası'nda taziye ziyaretine açılması bekleniyor. Diğer yandan, Papa Franciscus'un naaşı da konutu olarak kullandığı Santa Marta Misafirhanesi'nin şapeline yerleştirildi. Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'in, Papa'nın naaşını ziyaret edip başında dua ettiği görüldü.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti. Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.

2 KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı. Kardinal Joseph Farrell, 21 Nisan sabahı yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Vatikan, dün akşam Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirmişti.

Papa Franciscus\'un cenaze töreni 26 Nisan\'da yapılacak
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • osman şahin:
    ALLAH RAHMET EYLESİN YALAKALIK YANDAŞLIK NEDİR BİLMEZDİ İSRAFA ŞATAFATA KARŞIYDI KENDİ DİNİNDE DÜRÜSTTÜ BİZİM İNANDIĞIMIZ ALLAHA ODA İNANIYORDU VE BİZİM DİNİMİZ HAK DİN OLAN İSLAMDIR 0 0 Yanıtla
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