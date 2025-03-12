Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Stabil

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un klinik durumunun genel tablonun karmaşıklığı içinde stabil devam ettiği, çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirildi.

Vatikan, geçen ay geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 27 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili bugünkü sağlık raporunu açıkladı.

Açıklamada, "Papa'nın klinik durumu, genel tablonun karmaşıklığı içinde stabil devam etmektedir. Dün çekilen göğüs röntgeni, önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğrulamıştır. Papa, gün içinde yüksek akımlı oksijen tedavisine, gece ise invaziv olmayan mekanik ventilasyona devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Papa'nın gün içinde bazı dua faaliyetlerine katıldığı, dinlendiği, ayrıca solunum fizyoterapisi yanında motor fonksiyonlar için fizik tedaviye devam ettiği belirtildi.

Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

Papa, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı. Katoliklerin ruhani liderinin durumu 4 Mart'tan bu yana stabil seyrederken, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.