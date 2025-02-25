Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Stabil Ancak Kritik - Son Dakika
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Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Stabil Ancak Kritik

Vatikan, Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritik olduğunu ancak stabil seyrettiğini bildirdi.

25.02.2025 22:16
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritik kalmaya devam ettiği ancak şu an için stabil olduğu bildirildi.

Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 12 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Papa'nın klinik durumu kritik ancak stabil seyretmektedir. Akut solunum krizi yaşanmamış olup, hemodinamik parametreler stabil kalmaya devam etmektedir. Akşam saatlerinde çift taraflı zatürrenin radyolojik takibi için planlanan kontrol amaçlı bilgisayarlı tomografi yapıldı. Hastalığın seyri konusunda bir tahminde bulunulmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Papa'nın gün içinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Vatikan'dan sabah yapılan açıklamada da Papa'nın geceyi sakin geçirdiği kaydedilmişti.

Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini açıklamıştı.

Papa'nın doktorları 21 Şubat'taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus'un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.

22 Şubat'ta astım krizi geçiren Papa'nın durumunun "kritik olduğu" ifade edilirken, 23 Şubat'taki Vatikan açıklamasında "Papa'nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı" bildirilmişti.

Vatikan, dün de Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritikliğini korumasına karşın hafif bir iyileşme gözlemlendiğini kaydetmişti.

Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.

Katoliklerin ruhani lideri, diz ağrıları sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Stabil Ancak Kritik - Son Dakika

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