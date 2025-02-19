Papağan Ares'in Dansı Viral Oldu - Son Dakika
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Papağan Ares'in Dansı Viral Oldu

Mersin'de veterinerler, tedavi için gelen Ares isimli papağanıyla dans ederek viral bir video oluşturdular.

19.02.2025 23:19
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Mersin'de veterinerlerin dans ettiği papağan sosyal medyada viral oldu

Veteriner hekim Olcay Sahillioğlulları: "Bir anda dans etmeye başladı. Biz de karşısında dans ettik"

MERSİN - Mersin'de 4 veterinerin tedavi için kliniğe getirilen papağanla dans ettikleri anlar, sosyal medyada viral oldu. Veterinerlere eşlik eden 'Ares' isimli papağanın eğlenceli ve pozitif anları tebessümle izlendi.

Mersin'de strese bağlı tüy dökme sorunu yaşayan Ares isimli papağan, sahibi tarafından tedavi edilmek üzere bir hayvan hastanesine getirildi. Belirli aralıklara kliniğe getirilen papağan, tedavi sırasında bir anda dans etmeye başladı. Tedavisini yapan veterinerler de bu duruma kayıtsız kalmayarak, Ares ile dans etti. Bu eğlenceli anlar, sosyal medyada paylaşılınca bir anda viral oldu.

"Bir anda dans etmeye başladı"

Papağanın dans ettiği görüntüde yer alan veteriner hekimlerden Olcay Sahillioğlulları, 2,5 yaşlarındaki Ares'in düzenli olarak kontrole geldiğini söyledi. Bir kontrol sırasında papağanın bir anda dans etmeye başladığını belirten Sahillioğulları, "Biz de karşısında dans ettik. Ortaya bu video çıktı. Evde de müzik duyduğunda dans ediyormuş, insanlarla karşılıklı dans etmeyi çok seviyormuş" dedi.

"Hem kendileri eğleniyorlar, hem insanları da eğlendiriyorlar"

Hayvan hastanesinin sahibi veteriner hekim Orhan Özbaba da alışan hiç bir kuşun ısırma özelliğinin olmadığını belirterek, "Biz büyük ihtimalle çocuklarımızı başından beri o ısırır, o koparır, o zarar verir düşüncesiyle yetiştiriyoruz. Ama sevgiyi paylaştığınız zaman bütün canlılar, sizin ona verdiğiniz sevginin en az 3-5 katını size veriyorlar. Şu anda Ares streste. Hakikaten böyle stresli vakalar oluyor; 'gene mi ilaç yapacaklar, gene iğne mi yapacaklar, tüylerimi mi düzeltecekler' diye. Ares şimdi banyoya geldi. İster istemez onun stresi var. Böyle olunca da tepkileri çok normal. Ama sakin ortamlarda özellikle relaks durumlarda müthiş keyifli oluyorlar. Hem kendileri eğleniyorlar, hem insanları da eğlendiriyorlar" diye konuştu.

"Hayvanlarla yaşamak iyidir"

Egzotik hayvanların bakımlarının diğerlerine göre daha da kolay olduğunu vurgulayan Özbaba, "Onlarla ilgilenmek çok daha kolay, çok zararsızlar. Birkaç gün evde yalnız kalabiliyorlar. Mama kaplarından ve su kaplarından birkaç gün idare edebiliyorlar. Bence herkese tavsiye edebileceğimiz evde beslemek için bir canlı türü. Bunların insanları tedavi ve rehabilite özellikleri de var. Stresi azaltıyorlar; o nedenle çocuklarımıza kedi köpek gibi bazı canlıları beslemede zorluk çekeceklerini düşünenlere bu tür hayvanları öneririz. Her yerde çok kolaylıkla bakımları da yapılabiliyor. Bence herkes bir muhabbet kuşu, bir papağan, bir kedi, bir köpek veya egzotik hayvanlardan birini besleyebilirler. Görecekler çocuklar daha sağlıklı olacak, görecekler ki evin erkeklerinin stresi azalacak. Hatta bazı hayvanların kalp krizine karşı insanlarda çok etkili olduğunu, riski azalttığı kanıtlanmış bilimsel bir veri. Hayvanlarla yaşamak iyidir" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Magazin, Güncel, Mersin, Yaşam, Son Dakika

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