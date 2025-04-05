(ANKARA)- Papua Yeni Gine'nin Kimbe kentinin 174 km güneydoğunda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami uyarısı yayımladı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Papua Yeni Gine'de Batı Yeni Britanya Eyaleti, Talasea Bölgesi, Kimbe yakınlarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem'in 5 Nisan 2025 Cumartesi günü sabah erken saatlerde, yerel saatle 06: 04'te,(TSİ 20: 04: 41'de) 33 km'lik orta derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami uyarısı yayımladı.
Son Dakika › Güncel › Papua Yeni Gine'de 7.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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