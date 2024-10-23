Papua Yeni Gine'de Kabile Çatışmaları Devam Ediyor

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Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin Başbakanı James Marape, Enga eyaletinde silahlı bir grubun halk otobüsüne düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kabileler arası düşmanlıkların yol açtığı şiddet olayları sebebiyle mevcut olağanüstü hali genişleteceklerini bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Marape, Enga eyaletinde birbirlerine düşman kabileler arasında yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine çatışmalarda arabuluculuk yapmak yerine tutuklama yapmalarını emretti.

Marape, kabileler arası düşmanlıkların yol açtığı şiddet olayları sebebiyle mevcut olağanüstü hali Highlands otoyolu da dahil olmak üzere 4 bölgeyi kapsayacak şekilde genişleteceklerini söyledi.

Bu kapsamda polisin, otoyol boyunca devriyeleri yoğunlaştıracağı ve gelecek bir ay boyunca araç hareketlerini kısıtlamak için gece sokağa çıkma yasağı uygulayacağı belirtiliyor.

Enga eyaletinin bazı bölgelerinde geçen ay olağanüstü hal ilan edilmişti.

Güvenlik güçlerine ve emniyete geniş yetkilere verecek yasa tasarısı hazırlığı

Kasımda parlamentoya, kolluk kuvvetlerine daha fazla yetki verecek ve şiddeti kontrol altına almak için insansız hava araçlarının ve diğer mevcut teknolojilerin kullanılmasına izin verecek bir "iç terör yasa tasarısı" sunacağını belirten Marape, bu tasarının emniyete ve güvenlik güçlerine geniş kapsamlı yetkiler vereceğini ifade etti.

İnsani krizlere dair yaptığı çalışmalarla tanınan "ACAPS" kuruluşunun yayımladığı rapora göre, Enga eyaletindeki şiddet giderek daha ölümcül hal alıyor.

Raporda, Enga'daki şiddet olayı sayısı 2021'de 10'dan azken geçen yıl yaklaşık 50'ye yükseldiği ve aynı dönemde can kayıplarının 50'den 220'ye çıktığı tespit edildi.

Ne olmuştu?

Papua Yeni Gine'de Enga eyaletinin Lagaip bölgesinde yer alan dağlık bir noktada silahlı saldırganlar seyir halindeki otobüse bugün gelişigüzel ateş açmıştı.

Komiser Yardımcısı Joseph Tondop, yaptığı açıklamada, saldırıda en az 7 yolcunun yaşamını yitirdiğini belirterek "17 yolcu hala kayıp. Bu kişilerin hayatta olup olmadığı ya da yaralı olup olmadığı belirsiz. Çalılıklarda saklanma ya da komşu kabilelere sığınma ihtimalleri de bulunuyor." demişti.

Tondop, saldırının bir "intikam cinayeti" olduğunu ifade ederek, olayın otobüsün yolcularından biriyle saldırgan grup arasındaki husumetten kaynakladığını düşündüklerini açıklamıştı.

Papua Yeni Gine'de kabileler yüzyıllardır birbirleriyle savaşıyor. Kabile çatışmalarında düzenli olarak silahlar, palalar ve el bombaları kullanılıyor. Son dönemde yaşanan şiddet olaylarında onlarca kişi hayatını kaybetti, evler, altyapı ve iş yerleri tahrip oldu. Enga bölgesinde 19 Şubat 2024'te iki kabilenin birbirini pusuya düşürmesi sonucu çıkan çatışmada 53 kişi ölmüştü.