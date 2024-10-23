Papua Yeni Gine'de Otobüse Silahlı Saldırı

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Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde silahlı bir grubun, halk otobüsüne düzenlediği silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 17 yolcunun ise hayatta olup olmadığının bilinmediği bildirildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Enga eyaletinin Lagaip bölgesinde yer alan dağlık bir noktada silahlı saldırganlar seyir halindeki otobüse gelişigüzel ateş açtı.

Komiser Yardımcısı Joseph Tondop, yaptığı açıklamada, saldırıda en az 7 yolcunun yaşamını yitirdiğini belirterek "17 yolcu hala kayıp. Bu kişilerin hayatta olup olmadığı ya da yaralı olup olmadığı belirsiz. Çalılıklarda saklanma ya da komşu kabilelere sığınma ihtimalleri de bulunuyor." dedi.

Tondop, saldırının bir "intikam cinayeti" olduğunu ifade ederek, olayın otobüsün yolcularından biriyle saldırgan grup arasındaki bir husumetten kaynakladığını düşündüklerini dile getirdi.

Papua Yeni Gine'de kabileler yüzyıllardır birbirleriyle savaşıyor. Kabile çatışmalarında düzenli olarak silahlar, palalar ve el bombaları kullanılıyor.

Son dönemde yaşanan şiddet olaylarında onlarca kişi hayatını kaybetti, evler, altyapı ve iş yerleri tahrip oldu.

Enga bölgesinde 19 Şubat 2024'te iki kabilenin birbirini pusuya düşürmesi sonucu çıkan çatışmada 53 kişi ölmüştü.