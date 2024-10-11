Paranormal Cuma Vizyona Giriyor

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Yönetmen koltuğunda Eray Koçak'ın oturduğu komedi filmi "Paranormal Cuma", 18 Ekim'de vizyona girecek.

Filmin yapım ekibi ve başrol oyuncuları, filmi ve çekim sürecinde yaşananları AA muhabirine anlattı.

Yapımcı Hayri Aslan, filmin ana karakteri Cuma'yı çok sevdiklerini belirterek, "Cuma karakterine alışık olan seyircinin istediğini bulacağını düşünüyorum." dedi.

İyi bir film olacağı düşüncesiyle filmi yapmaya karar verdiklerini aktaran Aslan, "Ekip arkadaşlarım ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğlenceli bir film bekliyor seyircimizi." diye konuştu.

Yönetmen Eray Koçak, kaliteli bir iş çıkardıklarını kaydederek, "Biz Cuma'ya alışkınız. Alışkın olan seyirci de mevcut. Onları tekrar Cuma ile karşı karşıya getireceğiz. İnşallah istediğimiz gibi, onların da beklediği Cuma ile karşı karşıya kalacaklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Film, Şevket Yerimdar dizisindeki karakterden çıktı"

"Cuma" karakterine hayat veren oyuncu Murat Akkoyunlu, "Şevket Yerimdar" dizisindeki "Cuma" karakterinden filmin meydana geldiğini aktararak, şunları söyledi:

"Çok keyifli bir karakter. Hala devam ediyor serüveni. Aslında ismimiz çift anlamlı bir kurgu. Cuma usta, çok paragöz birisi olduğu için filmin ismindeki 'para' o anlama geliyor. 'Normal' kısmı da çok normal birisi olmadığı için var."

Filmin başından sonuna kadar normal dışı bir hikaye anlattıklarını aktaraN Akkoyunlu, seyircileri eğlenceli bir filmin beklediğinin altını çizdi.

"Komiser" rolünü canlandıran Metin Coşkun, iyi bir yapımın içinde yer aldığını dile getirerek, "Çalışırken keyif aldık, sıcak bir havada çalışmamıza rağmen. Karşılaştığı tuhaflıkları sakin karşılamaya çalışan ama bunu çok başaramayan bir komiseri canlandırıyorum. Yolu açık olsun diyorum. Umarım iyi bir seyirci sayısına ulaşır." dedi.

Oynadığı "Neziye" karakterinin evlilik hayaline işaret eden Hazal Erişkin, şu bilgileri verdi:

"Neziye, evlenmeye çalışan ve bütün hayatı evlilik üzerine kurulmuş, gözü hiçbir şey görmeyen bir karakter. Tabii Cuma karakterinin de aşırı sıkıntı verdiği bir karakter oldum. Bana sinir krizi geçirttiği bir hikayemiz oldu."

Erişkin, ikinci filmi olduğunun altını çizerek, "Çok güzel bir ekiple çalıştım. Yapımcımızdan set ekibine kadar çok keyifliydi. Umarım gişemiz ve gülenlerimiz çok olur." ifadesini kullandı.

"Okurken ve oynarken çok güldüm"

Şebnem Özinal da Neziye'nin annesi "Ayla"yı oynadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çok uzun zaman olmuştu sinema filminde oynamayalı. Bana çok iyi geldi. Çok güzel bir kadro. Senaryoyu okurken çok güldüm. Oynarken de o gülümseme bitmedi. Murat'ın oyunculuğu da çok güzel şeyler kattı. Çok eğlendiğimiz bir setti."

Filmde stajyer bir doktoru canlandırdığını belirten Melisa Dilber, "Karakterim tüm olaylardan uzak gibi gözüküyor ama Cuma yüzünden her olayın içine itiliyor. Çekerken çok keyif aldım. Bu kadar usta isimle bir arada olmak, bana çok şey kattı. Hızlı bir temposu vardı ama çok keyifliydi." dedi.

"Emrah" karakterini oynayan Cemal Gönen, "Enerjisi bol ve güzel insanlarla çalıştık. Benim oyunculuk serüvenim, Murat Akkoyunlu'nın bir oyununu izlememle başlamıştı. O yüzden bu film benim için çok ayrı bir yerde." ifadelerine yer verdi.

Erman Cihan ise "Hulusi" karakterini oynadığını belirterek, "Cuma'nın arkadaşı, hatta tek arkadaşıyım. Ama filmde ben bile Cuma'dan nasibimi alıyorum. Çekim sırasında ve özellikle çekim aralarında çok eğlenceli vakitlerimiz oldu. Set aralarını çekseydik belki ayrı bir komedi filmi çıkardı." diye konuştu.

Senaryosunu Erol Hızarcı'nın kaleme aldığı, müziklerini Orçun Orçunsel'in hazırladığı filmin yapımını Content Turkey üstlendi.