Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Geniş Video İzle

Aşırı sağcıların açık ara farkla birinci çıktığı Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim ilan etmesi Fransa'yı ayağa kaldırdı. Başkent Paris'te yüzlerce aşırı sağ karşıtı gösterici sokağa inip "Gençlik ayağa kalk" sloganları attı. Protestocular gelecek yerel seçimler kapsamında solcu partilerin birleşmesini istedi.

10.06.2024 02:19  Güncelleme: 07:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te vatandaşlar, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkede aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine sokağa indi.

"GENÇLİK AYAĞA KALK"

Yüzlerce aşırı sağ karşıtı gösterici Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, elleriyle ritim tutarak "Gençlik ayağa kalk" sloganları atarken, AP seçiminde sandıktan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) birinci çıkmasına tepki gösterdi. Meclisin feshedildiği ülkede göstericiler, gelecek yerel seçimler kapsamında solcu partilerin birleşmesini istedi.

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

SEÇİMDEN AŞIRI SAĞCILAR ÇIKTI

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı RN yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci olmuştu.

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

MACRON ERKEN SEÇİM İLAN ETTİ

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz'da erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
Fransa\'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Gençlik, Fransa, Paris, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Keller Sokar: Macrom demek adam demek. Sandığın mesajını hemen almış. Bizimkiler? 7 21 Yanıtla
  • Sabri İnce: Hani Seçme seçilme özgürlüğü vardı . Halkın iradesine ne oldu ? Fransa demokrasiye , İnsan haklarına uyan herkesin özgürce yaşadığı bir ülke dghkknhjj 9 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Sarı yeleklileri meydanlara alalım. 9 0 Yanıtla
    Harun Baygın: sarı yelekliler degilde keten yakalılar çıkar ortaya artık 0 0
  • Ahmet burak: asiri sagcilar kazandiysa hosgeldin yeni goc dalgasi türkiyeme 0 0 Yanıtla

09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:24:27. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement