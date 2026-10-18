Fransa\'da olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı

Fransa’da öğrencilerin de destek verdiği sarı yelek gösterileri olaylı geçti. Başbakan Lecornu, gözaltı ve yaralı sayılarını açıklarken, eylemler sırasında verilen hasarın faillerce ödenmesini öngören yasa tasarısının arkasında durduğunu vurguladı.

1200 GÖZALTI, 150 YARALI GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin ardından Fransız BFMTV kanalına açıklama yaptı. Lecornu, gösteriler kapsamında 1200 kişinin gözaltına alındığını, 150 jandarma ve polisin yaralandığını aktardı.

LECORNU’DAN LFI’YA “TARAF SEÇİN” ÇAĞRISI

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi’nin kimin yanında olduğunu seçmesi gerektiğini belirten Lecornu, “Ya cumhuriyetin ve dolayısıyla kamu düzenini sağlayan, insanları ve malları koruyan, yasaları uygulayan emniyet güçlerinin yanındasınız ya da kırıp dökenlerin yanındasınız” ifadelerini kullandı. Lecornu, ülkede geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini öne sürdü.

GÖSTERİDE FENALAŞAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis kaynakları, Paris’teki gösteri sırasında fenalaşan bir kişinin ilk yardım merkezine götürüldüğünü açıkladı. Gösterici, merkezin önüne getirildiği sırada hayatını kaybetti. Paris Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, kişinin ölüm nedeni kalp ve solunum durması oldu.

“EMNİYET GÜÇLERİNE NET TALİMAT VERİLDİ”

Başbakan Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, eylemler sırasında emniyet güçlerinin vatandaşları korumak için ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldığını savundu. Emniyet güçlerine net talimatlar verildiğini dile getiren Lecornu, onlardan suistimalleri önlemelerinin, insanları ve malları korumalarının, suça karışanları gözaltına alıp adalet karşısına çıkarmalarının istendiğini kaydetti.

HASARI KIRIP DÖKENLER ÖDEYECEK

Ortalığı kırıp dökenlerin verdikleri hasarı ödemesini öngören yasa tasarısına ilişkin parlamento görüşmelerini sonuna kadar götürmeye kararlı olduğunu belirten Lecornu, kamu parasının kırıp dökenlerin yol açtığı hasarı değil, kamu hizmetlerini finanse etmesi gerektiğini vurguladı.

HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI GÖSTERİ

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.