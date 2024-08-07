Paris'te evsizler çadırlarla protesto etti - Son Dakika
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Paris'te evsizler çadırlarla protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyat Oyunları öncesinde yerlerinden edilen evsizler, barınma sorununu çadırlarla protesto etti. Yaklaşık 200 kişi, Bastille Meydanı'nda kamp kurarak hükümetin evsizleri başkentten uzaklaştırmasına tepki gösterdi.

07.08.2024 00:06
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Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz'da başlayan Olimpiyat Oyunları öncesinde yerlerinden edilen ve başkentten uzaklaştırılan evsizler, barınma sorununu kurdukları çadırlarla protesto etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, evsizlerden ve refakatsiz göçmen çocuklardan oluşan yaklaşık 200 kişi, Paris'teki Bastille Meydanı'nda renkli çadırlarla kamp kurdu.

Yerinden edilen kişilere ve evsizlere destek olmayı amaçlayan dernek Utopia 56'nın öncülüğünde, hükümetin olimpiyatlar öncesinde binlerce evsizi başkent dışına itmesine tepki gösteren eylemciler, barınma sorununa acil ve kalıcı çözüm getirilmesini talep etti.

Utopia 56'nın kurucu üyesi Yann Manzy, "(Olimpiyatlar) Bu herkes için bir kutlama değil." diyerek, hükümetin organizasyon öncesinde "başkenti evsizlerden arındırmasına" tepki gösterdi.

Fransa merkezli yardım kuruluşu Abbe Pierre Vakfının verilerine göre, Fransa'da 2022'de evsizlerin sayısında rekor seviyede artış oldu. Ülkedeki evsizlerin sayısı 2022'de önceki 10 yıllık döneme kıyasla yüzde 130 artarak 330 bine ulaştı.

11 Ağustos'a kadar devam edecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan ülkede, organizasyona aylar kala binlerce evsiz barınma garantisi sağlanmadan başkentten uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te evsizler çadırlarla protesto etti - Son Dakika

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