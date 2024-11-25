Paris\'te Noel Işıklandırma Töreni

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PARİS, 25 Kasım 2024 (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te her yıl düzenlenen Noel sezonu ışıklandırma töreni Pazar günü Şanzelize Bulvarı'nda yapıldı.

Ünlü caddedeki ışıklar 2025'in Ocak ayına kadar her gün saat 17.00'den gece yarısına kadar yanacak. 24-31 Aralık tarihlerinde ise ışıklandırma gece boyunca sürecek.