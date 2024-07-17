Paris'te Restoranın Ön Bahçesine Araç Girdi: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Fransa'nın başkenti Paris'te bir aracın cadde üzerindeki restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 20. bölgesinde yerel saatle 19.30 civarında bir sürücü aracıyla bir restoranın ön bahçesine girdi. Bahçedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis sürücünün kaçtığını açıkladı. Araçtaki diğer kişi ise gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi.

Ayrıca restoran çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yetkililerin kaza ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.