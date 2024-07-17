Paris'te Restoranın Ön Bahçesine Araç Girdi: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Paris'te Restoranın Ön Bahçesine Araç Girdi: 1 Ölü, 6 Yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir aracın cadde üzerindeki restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kaçarken diğer kişi gözaltına alındı ve alkollü olduğu tespit edildi. Paris Savcılığı, taksirle adam öldürme ve yaralamanın yanı sıra başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlarından soruşturma başlattı.

17.07.2024 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te bir aracın cadde üzerindeki restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 20. bölgesinde yerel saatle 19.30 civarında bir sürücü aracıyla bir restoranın ön bahçesine girdi. Bahçedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis sürücünün kaçtığını açıkladı. Araçtaki diğer kişi ise gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi.

Kaçak sürücünün daha sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi. Paris Savcılığı, olayla ilgili taksirle adam öldürme ve yaralamanın yanı sıra başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Restoran çevresinde güvenlik önlemi alındığı, yetkililerin kaza ihtimali üzerinde durduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Fransa, Paris, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te Restoranın Ön Bahçesine Araç Girdi: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
20:43 TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale
17:35 Merkez Bankası’ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
23:04 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü
22:24 İlk günden tartışmalara dahil oldu Allan Saint-Maximin’den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt İlk günden tartışmalara dahil oldu! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt
21:59 Galatasaray, Özgür Baran Aksaka’yı PFC Arda Kardzhali 1924’e kiraladı Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı PFC Arda Kardzhali 1924'e kiraladı
21:28 Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk’e 1-0 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu
20:32 Apartmana kabusu yaşatan adamı öfkeli komşular az kalsın öldürüyordu Apartmana kabusu yaşatan adamı öfkeli komşular az kalsın öldürüyordu
20:13 Fazla kilolarıyla gündem olmuştu Ndombele’den çok konuşulacak Galatasaray itirafı Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:09 FBI’ın saldırgan hakkında yaptığı açıklama kafaları karıştırdı FBI'ın saldırgan hakkında yaptığı açıklama kafaları karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 00:55:04. #1.13#
SON DAKİKA: Paris'te Restoranın Ön Bahçesine Araç Girdi: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement