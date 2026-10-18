Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda göstericilere biber gazı ve şok bombası - Son Dakika
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Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda göstericilere biber gazı ve şok bombası

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Paris\'te Cumhuriyet Meydanı\'nda göstericilere biber gazı ve şok bombası
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Paris'te dünkü gösterilerin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda izinsiz toplanan göstericilere polis biber gazı ve şok bombasıyla müdahale etti. Taş atan göstericilerin barikat girişimi durduruldu, meydan yakınında bisiklet ve çöp kovaları ateşe verildi, bazı dükkanlar yağmalandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te polis, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombası kullandı.

Ülkedeki sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin??????? ardından, sosyal medyada Paris'te bugün de eylem yapılması çağrısı yapıldı.

Göstericiler öğleden sonra Paris'teki tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Yerel makamlardan izin alınmadan yapılan eylemde polis ve eylemciler arasında yaşanan gergin anlara ait görüntüler yerel basın ve sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülere göre, polis taş fırlatan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombaları kullandı. Biber gazı nedeniyle tarihi meydanda gaz bulutu oluştu.

Göstericilerin meydanda demir bariyerlerle barikat kurma girişimi polis tarafından durduruldu.

Polisin yoğun güvenlik tedbirleri almasına rağmen meydanın yakınlarında bisikletler, çöp kovaları ve paletler ateşe verildi, bazı dükkanlar da yağmalandı.

Gösterinin, sarı yeleklilerin dünkü gösterileriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Fransa'da 17 Ekim gösterileri

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemiş, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.

Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.

Dünkü gösteriler kapsamında ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken, 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Kaynak: AA
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