Parker Güneş Aracı Rekor Kırdı

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LOS ANGELES, 24 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen Parker Güneş Keşif Aracı, Güneş'e en yakın mesafeye ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

NASA, uzay aracının salı günü Güneş'in yüzeyinin yaklaşık 6,1 milyon kilometre yakınından geçtiğini bildirdi. Bu mesafe, daha önceki görevlerin Güneş'e en yakın olduğu mesafeden yedi kat daha yakın.

2018'de fırlatılan Parker, o zamandan bu yana Güneş çevresinde yaptığı 21 uçuşun her birinde Güneş'e daha da yaklaştı.

NASA ve Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen son görev, güneş rüzgarlarının kaynağı ve evrimi hakkında ölçümler yapıp ve görüntüler alarak bilgi toplamayı amaçlıyor. Parker Güneş Keşif Aracı'nın bu görevi, Dünya'daki yaşamı ve teknolojiyi etkileyecek uzay ortamındaki değişikliklerin öngörülmesine de önemli katkılarda bulunuyor.