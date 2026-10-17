Parkinson hastası Ramazan Turan, beyin piliyle ihtiyaçlarını yardımsız karşılıyor - Son Dakika
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Parkinson hastası Ramazan Turan, beyin piliyle ihtiyaçlarını yardımsız karşılıyor

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Parkinson hastası Ramazan Turan, beyin piliyle ihtiyaçlarını yardımsız karşılıyor
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Parkinson nedeniyle hareket etmekte zorlanan 40 yaşındaki Ramazan Turan, ilaç tedavisi yetersiz kalınca uygulanan beyin piliyle yeniden bağımsız hareket etmeye başladı. Turan, artık rahat konuşup yürüyebildiğini, yemek yiyebildiğini ve geceleri rahat uyuyabildiğini söyledi.

Parkinson hastalığı nedeniyle yıllarca hareket etmekte ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 40 yaşındaki Ramazan Turan, beyin pili tedavisinin ardından yeniden bağımsız yaşam sürüyor.

Bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Turan'a 30 yaşındayken Parkinson hastalığı tanısı konuldu. Hastalığının ilerlemesiyle titreme ve kasılmaları artan Turan, yürümekte, yatakta dönmekte, oturduğu yerden kalkmakta ve konuşmakta güçlük çekmeye başladı.

İlaç tedavisine yanıt verememesi ve günlük yaşamını sürdürmekte zorlanması üzerine beyin pili tedavisi uygulanan ve sağlığına kavuşan Turan, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Geçirdiği operasyonun ardından rahat konuşabildiğini, yürüyebildiğini ve yemek yiyebildiğini belirten Turan, artık günlük ihtiyaçlarını başkasının yardımına gerek duymadan karşılayabildiğini söyledi.

Turan, tedavinin kendisine kazandırdığı en önemli değişime ilişkin, "Artık ailemden habersiz dışarı çıkabiliyorum ve geceleri rahat uyuyabiliyorum." dedi.

"Hasta seçimi çok önemli"

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ali Dalgıç, Parkinson hastalığı tedavisinin tanı aşamasından itibaren nöroloji ve beyin cerrahisi uzmanlarının işbirliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Beyin pili tedavisinde, hareket ve titremeyle ilişkili beyin bölgelerine elektrotlar yerleştirildiğini anlatan Dalgıç, bu bölgelere uyarı verilerek hastalığın hareket belirtilerinin kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Dalgıç, Parkinson hastalığının daha çok ileri yaşlarda görülmekle birlikte genç yaşlarda da ortaya çıkabildiğini, uygun hastalarda beyin pili tedavisinin değerlendirilebildiğini ifade etti.

"Parkinson'u 20 yaşından itibaren görebiliyoruz"

Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Müge Kuzu Kumcu da Parkinson hastalığının genellikle 50 yaşından sonra görüldüğünü ancak daha genç yaşlarda da başlayabildiğini anlattı.

Hastanın yaşı ve klinik durumunun beyin pili tedavisi açısından değerlendirildiğini ifade eden Kumcu, "Parkinson hastalığını 20 yaşından 90 yaşına kadar görebiliyoruz. Hastamız bize geldiğinde yoğun titremeleri, hareket yavaşlıkları vardı. Bu ilaca yetersiz kalma halinde oluyor. Bu yüzden derin beyin stimülasyonu öngördük." dedi.

Beyin pili tedavisinden yarar görebilecek hastaların belirlenmesinde ayrıntılı değerlendirmenin önemine dikkati çeken Kumcu, uygunluğun nöroloji, beyin cerrahisi ve psikiyatri uzmanlarının yer aldığı ekip tarafından birlikte ele alındığını söyledi.

Kaynak: AA
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