Patara Antik Kenti'nde Restorasyon

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.
Vali Şahin, Likya Uygarlığının başkenti Patara'daki 2000 yıllık geçmişe sahip deniz feneri restorasyonu hakkında bilgi aldı.
Antik kentteki Telsiz ve Telgraf İstasyonu'ndaki çalışmalar hakkında da bilgi alan Şahin, müze haline getirilmesi hedeflenen telsiz binası, lojman yapısı ve depo yapılarını inceledi.
Şahin, antik kentten ayrılarak Kaş ilçesindeki hükümet binası inşaatını da gezdi.
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