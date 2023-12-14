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PATİKARA Hayvan Koruma Derneği, sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatıyor - Son Dakika
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PATİKARA Hayvan Koruma Derneği, sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatıyor

Ankara'nın Ayrancı Mahallesi'nde faaliyet gösteren PATİKARA Hayvan Koruma Derneği, yaralı ve hasta hayvanları tedavi ettirip yuvalandırma çalışmaları yapıyor. Dernek, bölgedeki depremzedelerin mahsur kalan ve yaralı halde bekleyen hayvanlara da ulaşmayı başarıyor. Dernek, hayvanseverlerin bağış yapma, arama kurtarma ekibine katılma veya hayvanlara geçici ve kalıcı yuva sağlama gibi şekillerde destek olmalarını istiyor.

PATİKARA Hayvan Koruma Derneği, sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatıyor
14.12.2023 - 12:33,  Güncelleme: 12:35
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Başkentin Ayrancı Mahallesi'ndeki sahipsiz hayvanları tedavi ettirmek için gönüllü olarak yola çıkan grup, kendilerine ulaşan yardım çağrılarına yetişebilmek için PATİKARA Hayvan Koruma Derneğini kurdu.

Ayrancı'daki bir grup hayvanseverin yaralı ve hasta hayvanları tedavi ettirip yuvalandırma çabasıyla başlattıkları çalışmalar, zamanla ayda ortalama 50 sahipsiz hayvanın yaşamına dokunulan bir dayanışma ağına evrildi.

Özellikle 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede mahsur kalan ya da yaralı halde kurtarılmayı bekleyen çok sayıda hayvana da ulaşmayı başaran gönüllü girişim, kendilerine gelen yardım çağrılarına yetişebilmek için dernek kurma kararı aldı.

PATİKARA Hayvan Koruma Derneğinin tanıtımı amacıyla yarın toplantı düzenlenecek.

Derneğin yardımına koştuğu hayvanlar, 13 yerel sanatçı tarafından resmedildi. "Yılın Kedileri", dernek yararına satışa sunulacak 2024 takviminde yer aldı.

Dernek Başkanı Yağmur Hasdemir, hayvanseverlerin derneğe bağışta bulunarak, arama kurtarma ekibinde yer alarak veya korumaya alınan hayvanlara geçici ve kalıcı yuva sağlayarak destek verebileceğini söyledi.

Derneğe "patikara.org" internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA
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