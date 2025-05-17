Patlayıcı Tesisine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Patlayıcı Tesisine Tepki

Kafkas Dernekleri, Kayseri'de yapılmak istenen patlayıcı tesisine karşı çıkarak, çevresel tehlikeleri vurguladı.

17.05.2025 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merada yapılmak istenen patlayıcı tesisine tepki

Kayseri Kafkas Dernekleri Birlik Platformu Başkanı Nurşah Özyürek:

"Bu alan resmi kayıtlarda çayır ve mera olarak yer almakta olup 4 köy tarafından mera olarak kullanılmaktadır"

KAYSERİ - Kafkas Dernekleri Birlik Platformu üyeleri, Pınarbaşı ilçesine bağlı Aşağı Beyçayır ve Eğrisöğüt Mahallelerine yapılması planlanan patlayıcı tesisine tepki gösterdi. Platform başkanı Nurşah Özyürek, alanın 4 köy tarafından mera olarak kullanıldığına dikkat çekerek, "Yapılması planlanan tesis köy içme suyu kaynağına 200 metre mesafede olup, tüm köy halkı zehirlenecektir" dedi.

Kafkas Dernekleri Birlik Platformu üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Pınarbaşı ilçesine bağlı Aşağı Beyçayır ve Eğrisöğüt Mahallelerine yapılması planlanan patlayıcı tesisine tepki gösterdi. Platform başkanı Nurşah Özyürek, "2022 yılında ilgili şirketçe Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Eğrisögüt köyü ile Aşağı Beyçayır köyü arasına patlayıcı fabrikası yapılması yönünde ÇED başvurusu ve sonrasında 31.01.2023 tarihinde ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmıştı. ÇED toplantısında gerek hukuken bu tesisin yapılmasının mümkün olmadığı ortaya konulmuş, gerekse köylülerin, bölge halkının ve STK'ların ciddi tepkisi sonucu şirketçe başvuru geri çekilmişti. Sonrasında şirketçe ÇED'e tabi olmaksızın yeni başvuru yapılmış, yine halkın tepkisi, tesisin çevreye, doğaya vereceği zararların ortaya konulması ve hukuken yapılma imkanının olmaması gözetilerek Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce şirketin başvurusu reddedilmiştir. İlgili şirketçe Mayıs 2025 ayında yapılmak istenen patlayıcı fabrikası ile ilgili yeni ÇED başvurusu yapılmıştır. İlk ÇED başvurusunu bu tesisin buraya yapılamayacağını anlayarak geri çeken şirketin ÇED dışı başvurusunun Çevre İl Müdürlüğünce reddedilmesine rağmen yeni ÇED başvurusu yapması haksızlıklarını ortaya koymaktadır. Köylerimizde yapılmak istenen yıllık 55 bin ton anfo patlayıcı üretimi, toplam 425 ton kapasiteli patlayıcı depoları yapımı ve 7 milyon kapsül montajı işidir. Başlangıçta bu patlayıcılar yapılmak istenmekteyse de sonraki aşamada elbette ki bunların artacağını, değişeceğini, çok daha tehlikeli patlayıcıların üretileceğini düşünmekteyiz. Anfo, amonyum nitrat ile fuel oilden yapılmaktadır. 2020 yılında Beyrut limanındaki patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış ve neredeyse Beyrut gibi büyük bir şehri yok etmiş, yüzlerce kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmış, on binlerce bina zarar görmüştür. Dünya bankasına göre patlama 4-4,5 milyar dolarlık zarara neden olmuştur. Beyrut limanında 2 bin 750 tonun yaptığı hasar gözetildiğinde 55 bin ton kapasitesi olacak tesiste istenmeyen bu tür bir patlamanın gerçeklemesi halinde bırakın köylerimizi Pınarbaşı ilçesi yok olmakla karşı karşıya kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Alanın 4 köy tarafından mera olarak kullanıldığını kaydeden Özyürek, Bu alan resmi kayıtlarda çayır ve mera olarak yer almakta olup 4 köy tarafından mera olarak kullanılmaktadır. Yapılması planlanan tesis köy içme suyu kaynağına 200 metre mesafede olup, tüm köy halkı zehirlenecektir. Planlanan tesis tarlaların hemen yanında olup tarımı bitirecek, zehirli tahıl imalatına neden olacaktır. Planlanan tesisin 200 metre kadar yanında yeşermekte olan orman fidanları mevcuttur. Tesisin yapılması istenilen yer bölgenin en yüksek rakıma sahip yerlerindendir. Yağmur ve kar sularıyla kimyasallar bir taraftan Zamantı Irmağına, bir taraftan Bahçecik Barajına akacak, balıkçılık, sulama alanı, dolayısıyla Pınarbaşı halkı zehirlenecektir. Patlayıcı fabrikasında birçok kimyasal kullanılacak olup havayı, toprağı, çevreyi kirletecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Pınarbaşı, Politika, Kayseri, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patlayıcı Tesisine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Moody’s, ABD’nin kredi notunu düşürdü Moody's, ABD'nin kredi notunu düşürdü
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

23:19
İstanbul’da İsrailli şarkıcı Linet Menashe protestosu
İstanbul'da İsrailli şarkıcı Linet Menashe protestosu!
22:43
Rusya’dan ateşkes şartı: Ukrayna, 5 bölgeden çekilecek
Rusya'dan ateşkes şartı: Ukrayna, 5 bölgeden çekilecek
22:14
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
21:22
Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti
Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti
19:32
İstanbul’da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs’tan itibaren greve gidiyor
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor
09:35
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
09:04
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
08:35
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
08:31
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 23:51:09. #7.13#
SON DAKİKA: Patlayıcı Tesisine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.