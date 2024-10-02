Patnos\'ta 300 Çiftçiye Buğday Tohumu Dağıtımı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde "Patnos'ta Bitkisel Üretim Artıyor Projesi" kapsamında 300 çiftçiye yüzde 70 hibeli 300 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından yüzde 70 hibeyle 300 ton sertifikalı buğdayın çiftçilere dağıtılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, Patnos ilçesinin tarım konusunda potansiyeli yüksek bir bölge olduğunu söyledi.

Koç, her alanda çiftçilerin yanlarında olduklarını ifade ederek, "Patnos'ta DAP tarafından desteklenen yüzde 70 hibeli 'Patnos'ta Bitkisel Üretim Artıyor Projesi' kapsamında dağıtacağımız 300 ton sertifikalı buğdayın çiftçilerimize, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa, Patnos Kaymakamı Hasan Taş, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf İçen ve çiftçiler katıldı.

Program, 300 çiftçiye 300 ton buğday dağıtımının ardından son buldu.