Patnos'ta domuz sürüsü görüntülendi
AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde yol kenarındaki domuz sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.
Patnos ilçesi Dedeli Köyü'nden otomobiliyle seyir halindeki vatandaş gündüz saatlerinde yaban domuzu sürüsünün yaklaştığını fark etti. Sayısı 100'ü bulan domuzların korkarak bölgeden uzaklaştığı görülürken, vatandaş cep telefonu ile domuz sürüsünü görüntüledi.
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