Payas'ta 24 Derslikli Lise İnşaatı - Son Dakika
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Payas'ta 24 Derslikli Lise İnşaatı

Payas\'ta 24 Derslikli Lise İnşaatı

Recep Atakaş'ın desteğiyle Payas'ta 24 derslikli lise inşa edilecek. Protokol imzalandı.

25.12.2024 17:47
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Hatay'ın Payas ilçesinde iş insanı Recep Atakaş'ın desteğiyle 24 derslikli lise inşa edilecek.

Yakacık Mahallesi'nde yapımı planlanan okulun protokolü, Vali Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Atakaş'ın katılımıyla Valilikte imzalandı.

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentteki çok sayıda eğitim kurumunun hasar aldığını hatırlattı.

Yeni okulların inşasıyla hasar gören binalarda güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Payas ilçemize anadolu lisesinin yapılmasının elzem olduğu ifade edildi. Ben de iş insanı Recep Atakaş'tan, 24 derslikli lise yapılmasını talep ettim. Sağ olsun bizi kırmadı. İmzalanan protokol, Recep Atakaş'ın şu ana kadarki 6. okulu. Öncesinde 5 okulu tamamladı."

Masatlı, okulun inşaatının kısa sürede başlayacağını kaydetti.

İş insanı Recep Atakaş da projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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