Hatay'ın Payas ilçesinde üst aramalarında ruhsatsız tabanca ile bıçak ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphelendikleri R.K. ile Ş.K'yi durdurdu.
Üst aramalarında ruhsatsız tabanca, şarjör ve bıçak ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Payas'ta Ruhsatsız Silahlarla İki Gözaltı - Son Dakika
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