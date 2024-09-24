PayCore ve Hayat Finans'tan İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PayCore ve Hayat Finans'tan İş Birliği

PayCore, Hayat Finans'a kredi kartı ve POS uygulamaları için hizmet sunacak.

24.09.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAYAT Finans ile processing (işleme) hizmeti kapsamında Kartlı Ödeme Sistemleri projesini gerçekleştiren PayCore, Hayat Finans'a kredi kartı ve POS uygulamalarında işletim ve operasyon hizmetleri sunacak.

PayCore, Hayat Holding'in bankacılık yatırımı olan Hayat Finans ile iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında PayCore Veri Merkezi üzerinden Hayat Finans'a kredi kartı ve POS uygulamaları için sistem işletimi ve operasyon hizmeti sunulacak.

Gerçekleştirdikleri iş birliğiyle ilgili açıklama yapan PayCore Genel Müdürü Mustafa Bezeklioğlu, "Ödeme sistemleri alanında uzman 300'den fazla çalışanımızla 250'den fazla banka, finansal kuruluş, telekom operatörü ve uluslararası şirkete teknoloji altyapımızı ve finansal yazılım çözümlerimizi sunuyoruz. Güncel teknolojilerle geliştirilen Ocean 2.0 Kart Yönetim Sistemi, Acquiring gibi ödeme sistemlerinde öncü ürün ve hizmetlerimiz aracılığıyla sektördeki uzmanlığımızı Hayat Finans ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kapsamlı teknoloji çözümlerimizle sektörün büyümesini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hayat Finans Teknoloji ve Bankacılık Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Çetin Yalçın Güleç ise bu iş birliğinin Türkiye'nin ilk dijital bankası olarak teknolojik yetkinliklerine güç kattığını ifade ederek "Bir dijital banka olarak müşterilerimize yenilikçi hizmetler sunma noktasında rekabetçi olmak durumundayız. PayCore'un ödeme sistemleri alanındaki uzmanlığı ve yetkinlikleri, kartlı ödeme sistemleri alanındaki ürün ve hizmetlerimizi daha etkili bir şekilde sunmamıza imkan tanıyacak. Bu proje ile PayCore'un kurulu donanım ve yazılımlarına SaaS modeli üzerinden erişebilmemiz sayesinde entegrasyon süresi ve maliyetlerde ciddi tasarruf sağlarken; müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve pürüzsüz bankacılık hizmeti sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Operasyon, Teknoloji, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel PayCore ve Hayat Finans'tan İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:48 Ali Koç, İsmail Kartal’a haber yolladı: Sakın bunu yapma Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 80’lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı 80'lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı!
19:18 Guardiola’yı yıkan haber Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı Guardiola'yı yıkan haber! Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı
19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:49 Bu ifadeler çok konuşulur Galatasaray’dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması Bu ifadeler çok konuşulur! Galatasaray'dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
18:21 Trafikte sürücülere silahlı tehdit Gerçek bambaşka çıktı Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı
18:18 İran’da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
18:01 Eski sevgili dehşeti Genç kadın, kocası evde yokken katledildi Eski sevgili dehşeti! Genç kadın, kocası evde yokken katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 14:07:27. #1.13#
SON DAKİKA: PayCore ve Hayat Finans'tan İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement