PayCore ve Hayat Finans'tan İş Birliği

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HAYAT Finans ile processing (işleme) hizmeti kapsamında Kartlı Ödeme Sistemleri projesini gerçekleştiren PayCore, Hayat Finans'a kredi kartı ve POS uygulamalarında işletim ve operasyon hizmetleri sunacak.

PayCore, Hayat Holding'in bankacılık yatırımı olan Hayat Finans ile iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında PayCore Veri Merkezi üzerinden Hayat Finans'a kredi kartı ve POS uygulamaları için sistem işletimi ve operasyon hizmeti sunulacak.

Gerçekleştirdikleri iş birliğiyle ilgili açıklama yapan PayCore Genel Müdürü Mustafa Bezeklioğlu, "Ödeme sistemleri alanında uzman 300'den fazla çalışanımızla 250'den fazla banka, finansal kuruluş, telekom operatörü ve uluslararası şirkete teknoloji altyapımızı ve finansal yazılım çözümlerimizi sunuyoruz. Güncel teknolojilerle geliştirilen Ocean 2.0 Kart Yönetim Sistemi, Acquiring gibi ödeme sistemlerinde öncü ürün ve hizmetlerimiz aracılığıyla sektördeki uzmanlığımızı Hayat Finans ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kapsamlı teknoloji çözümlerimizle sektörün büyümesini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hayat Finans Teknoloji ve Bankacılık Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Çetin Yalçın Güleç ise bu iş birliğinin Türkiye'nin ilk dijital bankası olarak teknolojik yetkinliklerine güç kattığını ifade ederek "Bir dijital banka olarak müşterilerimize yenilikçi hizmetler sunma noktasında rekabetçi olmak durumundayız. PayCore'un ödeme sistemleri alanındaki uzmanlığı ve yetkinlikleri, kartlı ödeme sistemleri alanındaki ürün ve hizmetlerimizi daha etkili bir şekilde sunmamıza imkan tanıyacak. Bu proje ile PayCore'un kurulu donanım ve yazılımlarına SaaS modeli üzerinden erişebilmemiz sayesinde entegrasyon süresi ve maliyetlerde ciddi tasarruf sağlarken; müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve pürüzsüz bankacılık hizmeti sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.