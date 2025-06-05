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Pazarcılardan Ekonomi Tepkisi

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05.06.2025 10:18
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Pazarcılardan Ekonomi Tepkisi
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Kağıthane'deki pazarda vatandaşlar enflasyonun düştüğünü hissetmediklerini belirtti.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Kağıthane'deki Çarşamba Pazarı'na alışverişe gelen vatandaşlar iktidarın "Enflasyon düşüyor, ekonomi iyiye gidiyor" söylemlerine tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Kaç senedir 'düşüyor, düşüyor', hani ya düşmedi. Bizi, fakirlikten yoksulluğa düşürdü" derken bir diğer vatandaş ise "Enflasyon onlar için düştü, bizim için düşmedi. Onlar nasıl olsa yiyip içip, bedava yaşıyorlar sarayda" dedi. Emekli bir vatandaş ise, "Pazara gelmekten utanıyoruz; bu ülkeyi yönetenler de utansın. Hakkın, hukukun olmadığı, adaletin olmadığı bir ülkede pazarda da adalet olmaz. Gelsinler şu pazarı gezsinler, emekli ne alıyor görsünler. Kimsenin cebinde parası yok" şeklinde konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamlarını göre, aylık bazda enflasyon düşüş göstererek yüzde 1,53 oldu. ANKA, Kağıthane'de kurulan Çarşamba Pazarı'ndaki vatandaşlara mikrofon uzatarak enflasyondaki düşüşü hissedip hissetmediklerini sordu.

63 yaşındaki vatandaş geçimini sağlamak için evlere temizliğe gittiğini belirterek, "Kaç senedir 'düşüyor, düşüyor', hani ya düşmedi. Bizi, fakirlikten yoksulluğa düşürdü" şeklinde konuştu. Enflasyonda düşüş hissetmediğini söyleyen bir vatandaş ise TÜİK rakamlarına ilişkin, "Maaşlara zam gelecek ya, o yüzden. Düşük gösterecek tabii" yorumunda bulundu. "Türkiye'nin gidişatı çok kötü" diyen bir vatandaş ise, Enflasyon onlar için düştü, bizim için düşmedi. Onlar nasıl olsa yiyip içip, bedava yaşıyorlar sarayda. Cumhurbaşkanı sokağa insin, pazarlara insin. Endişe içerisindeyiz" diye konuştu.

Pazarda mikrofon uzattığımız çok sayıda vatandaş konuşmaya çekindiğini ifade ederken, "Hak, hukuk, adalet" talebi de pazarın gündemindeydi. "Enflasyonun düştüğü yalan" diyen bir vatandaş ise "Konuşsak bir dert, konuşmasak bir dert; hemen içeri alıyorlar ya, korkar olduk" diye sözlerine devam etti.

"Hakkın, hukukun olmadığı, adaletin olmadığı bir ülkede pazarda da adalet olmaz"

Pazara gelmeye utandığını söyleyen bir vatandaş, "Bu ülkeyi yönetenler de utansın" diyerek şöyle konuştu:

"Hakkın, hukukun olmadığı, adaletin olmadığı bir ülkede pazarda da adalet olmaz. Gelsinler şu pazarı gezsinler, emekli ne alıyor görsünler. Kimsenin cebinde parası yok, bakıp bakıp gidiyor. Utansınlar, inan ki utansınlar"

Vatandaşların ANKA mikrofonlarına yansıyan görüşleri şöyle:

Gülten Engin: "Hayır, düşmedi. Bir pazarlara çıksınlar bakayım. Meyve alınabiliyor mu, sebze alabiliyor muyuz. Hiçbir şeye el uzatılmıyor. Peynirler öyle, süt ürünleri, et ürünleri öyle. (Enflasyon) onlar için düştü, bizim için düşmedi. Onlar nasıl olsa yiyip içip, bedava yaşıyorlar sarayda. Cumhurbaşkanı sokağa insin, pazarlara insin. Endişe içerisindeyiz; rahat yaşayamıyoruz, çocuklarımızın geleceği yok. Türkiye'nin gidişatı çok kötü. Herkes bunun farkında. İnsanlar konuşmuyor, korkuyor.

Gülderen Aydın: "Konuşsak bir dert, konuşmasak bir dert; hemen içeri alıyorlar ya, korkar olduk. (Enflasyonun) düştüğü yalan, insanları kandırmaca. Ben emekliyim; 14 bin lirayla hiçbir şey yapamıyorum. Geçim yok. Ne desek boş"

"Bizi fakirlikten yoksulluğa düşürdü"

63 yaşındaki vatanadaş: "Kaç senedir 'Düşüyor, düşüyor', hani ya düşmedi. Aynı tas, aynı hamam. Hayat şartları çok zorlaştı, yakında intihar etmessek iyi. Bizi öyle bir duruma düşürdü ki, fakirlikten yoksulluğa düşürdü yani. Ben bu halimle gidip merdiven siliyorum ki kiram ile geçimimi sağlayalım, bu yaşımda. Doluyum"

Bir başka vatandaş: (Düşüş) çok az hissediliyor. (Alım gücümde) artış yok, düşüş var. (Ekonominin iyiye gittiğini) işine gelenler söylüyor"

"Maaşlara zam gelecek ya, düşük gösterecek tabii"

Bir başka vatandaş: "Maaşlara zam gelecek ya, o yüzden. Düşük gösterecek tabii. Eskiden ben asgari ücretle çalışıyordum. Kira da verdiğim halde, pazarımı da görüyordum. Ama şimdi imkanı yok"

Leyla Tekyeşiloğlu: "Kesinlikle öyle birşey yok. Umutsuzum ülkenin geleceğinden. Herşey sıkındı; fiyatlar, herşey."

Azime Demirci: "Fiyatlar çok arttı. Fiyatlar geçtiğimiz seneden daha kötü. Gittikçe işler kötüye gidiyor. (Enflasyonun) düştüğünü hiç de görmüyoruz"

"Önemli olan halkın alımı"

Server Demirci: "Önemli olan halkın alımı. Biz şu anda alım gücü olarak çok fazla alamıyoruz. İşler kötüye gidiyor. Ne olacak bilmiyorum"

Kaynak: ANKA

Kağıthane, İstanbul, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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