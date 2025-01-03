Pazaryeri Belediyesi 2025 İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Pazaryeri Belediyesi 2025 İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Pazaryeri Belediyesi 2025 İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Pazaryeri Belediyesi, 2025 Ocak Ayı Meclis toplantısında 11 gündem maddesini karara bağladı.

03.01.2025 19:46
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Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesinin 2025 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda 11 gündem maddesini karara bağladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen 2025 yılının ilk meclis toplantısında Denetim Komisyonu seçimi, 2024 yılı belediye meclisinin tatil ayının belirlenmesi, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmi zamanlı avukat çalıştırılması ve ücretinin görüşülmesi, vatandaşların dilekçelerinin görüşülmesi, yüzme havuzunun tahsisinin 1 yıl uzatılması, taksi durakları ve toplu taşıma yönetmeliğinin 12'nci madde değişikliği, ekonomik ömrünü tamamlamış 2 kepçenin satışı gibi konular ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.

Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, yılın ilk toplantısına katılan meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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