Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, orman köylülerine yangınlara karşı alınacak önlemler ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.
Pazaryeri Orman İşletme Şefliği yetkilileri, yaz sezonunun yaklaşması nedeniyle köyleri gezerek muhtar ve köylüleri bilgilendiriyor.
Özellikle bahçe temizliği ve anız yakmayla ilgili gerekli bilgilerin verildiği eğitimde, rüzgarlı havalarda ve nemin az olduğu zamanlarda kesinlikle ateş yakılmaması konusunda uyarı yapıldı.
Gümüşdere ve Arpadere köylerindeki eğitimde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında önleyici tedbirler anlatılarak, vatandaşların istek ve talepleri alındı.
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, orman köylülerine yangın önlemleri hakkında eğitim verdi - Son Dakika
Eskişehir'in Yunusemre Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar, yaklaşık 700 kişinin katılımıyla Yunus Emre Türbesi'nde yağmur duası yaptı. Tarımla uğraşan vatandaşlar, Allah'a yağmur yağması için dua etti. Dua sonrası mahalleli tarafından imece usulü yapılan etli pilav cemaate ikram edildi. Mahalle muhtarı Ali Acar, katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Yozgat'ın Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Akdağmadeni ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şu ana kadar 147 konut, 8 cami, 2 minare, 14 ahır hasar gördüğüne dair talebin geldiğini söyledi.
Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 'Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları' Samsun'da başladı. 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kamplarda 70 sporcuya eğitim veriliyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktiksel ağırlıklı çalıştı. Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucunda Ordu'da inşa edilen Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, geçen yıl nisanda ziyarete açıldı. Gemi ve müze, bir yılda 350 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek olan 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası için hazırlık toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Şampiyona, 7 yarıştan oluşacak ve ilk ayağı Vezirköprü'de düzenlenecek. Şampiyonaya 38 farklı ilden 2 bin kişilik bir grup katılacak. Şampiyona, 14'üncü kez Vezirköprü'de düzenlenerek binlerce sporseveri bir araya getirecek.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kentte düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı. Başkan Köksal, fuarın şehir ekonomisine can suyu olmasını temenni etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?