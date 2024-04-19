Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, orman köylülerine yangın önlemleri hakkında eğitim verdi - Son Dakika
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Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, orman köylülerine yangın önlemleri hakkında eğitim verdi

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, orman köylülerine yangın önlemleri hakkında eğitim verdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte orman köylülerine yangınlara karşı alınacak önlemler ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi. Pazaryeri Orman İşletme Şefliği yetkilileri, muhtar ve köylüleri bilgilendirerek bahçe temizliği ve anız yakma konularında uyarılarda bulundu. Gümüşdere ve Arpadere köylerindeki eğitimde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında önleyici tedbirler anlatıldı ve vatandaşların istek ve talepleri alındı.

19.04.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, orman köylülerine yangınlara karşı alınacak önlemler ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği yetkilileri, yaz sezonunun yaklaşması nedeniyle köyleri gezerek muhtar ve köylüleri bilgilendiriyor.

Özellikle bahçe temizliği ve anız yakmayla ilgili gerekli bilgilerin verildiği eğitimde, rüzgarlı havalarda ve nemin az olduğu zamanlarda kesinlikle ateş yakılmaması konusunda uyarı yapıldı.

Gümüşdere ve Arpadere köylerindeki eğitimde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında önleyici tedbirler anlatılarak, vatandaşların istek ve talepleri alındı.

Kaynak: AA

Bilecik, Bahçe, Çevre, Orman Yangınları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, orman köylülerine yangın önlemleri hakkında eğitim verdi - Son Dakika

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