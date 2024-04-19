Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, orman köylülerine yangın önlemleri hakkında eğitim verdi

Ordu'daki Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi bir yılda 350 bin kişiyi ağırladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucunda Ordu'da inşa edilen Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, geçen yıl nisanda ziyarete açıldı. Gemi ve müze, bir yılda 350 bin kişi tarafından ziyaret edildi.