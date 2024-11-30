Pazaryeri\'nde Alternatif Ürünler Konferansı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, çiftçilere alternatif ürünler konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla konferans düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Pazaryeri Platformu Alternatif Ürünler Konferansı"nın açılışında konuşan Platform Başkanı Salim Yaşar, platformun misyonunu ve çiftçilere sağlanan desteklerin önemini vurguladı.

Platformun Genel Sekreteri Ramazan Bakkal'ın yönettiği oturumda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Prof. Dr. Zeki Mut, Doç. Dr. Filiz Randa Zelyüt, Doç. Dr. Tufan Can Ulu, Doç. Dr. Gamze Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem Öztürk Erdem, kendi uzmanlık alanında, çiftçilere toprak analizi, ilaçlama, ekim, sulama ve bakım konularında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini detaylarıyla anlattı.

Ayrıca, Pazaryeri ilçesinin hava ve toprak yapısı göz önünde bulundurularak hangi alternatif ürünlerin ekilebileceği konusunda önerilerde bulundular.

Yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme toplantısının sonunda, Platform Başkanı Salim Yaşar, katılımcı uzmanlara ve çiftçilere teşekkür etti.