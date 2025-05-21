Pazaryeri'nde Kermes Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından kermes düzenlendi.

Çarşı Mahallesi'ndeki kermeste, Dernek Başkanı Raif Dağlı yaptığı açıklamada, yardımlaşmanın çok önemli olduğunu ifade ederek kermesin hayırlı olmasını diledi.

Dağlı, insanlığa verilebilecek en iyi hizmetin geleceğin teminatı olan gençleri milli ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek olduğunu belirterek, kermesten elde edilecek gelirin öğrenciler yararına kullanılacağını bildirdi.

Yapılan dua ile açılan kermeste mobilya, giyim eşyaları, mutfak gereçleri ve yiyeceklerin satışa sunuldu. Kermes 24 Mayıs Cumartesi günü sona erecek