Pelosi'den Trump'a Af Tepkisi - Son Dakika
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Pelosi'den Trump'a Af Tepkisi

Nancy Pelosi, Trump'ın 6 Ocak baskınına karışan 1600 kişiye af çıkarmasını 'utanç verici' buldu.

21.01.2025 12:47
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Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Demokratların önemli isimlerinden Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın Oval Ofis'teki görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını olaylarına karışmış 1600 kişi için af çıkarmasına tepki gösterdi.

Pelosi, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın bu kararının "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Trump'ın, seçim kampanyaları sırasında dile getirdiği vaadini tutarak 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanan, yargılanması devam eden veya ceza almış yaklaşık 1600 kişi için af kararnamesi çıkarmasını adalet sistemine, Kongre binasını korurken yaralanan veya duygusal olarak incinen kişilere yönelik "çirkin bir hakaret" şeklinde nitelendiren Pelosi, baskın sırasında görev alan emniyet güçlerinin "cesaret ve kahramanlığının" unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Pelosi'nin Sözcüsü, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, eski Meclis Başkanı'nın, Trump'ın başkanlık yemin törenine katılmayacağını bildirmişti.

Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanı olduğu 2017 yılında 20 Ocak'ta yapılan Trump'ın ilk kez başkanlık yemini ettiği törene katılmıştı.

6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sonrasında Trump'a yönelik eleştirilerini artıran Pelosi, o dönem Trump'ın mecliste azil suçlamasıyla yargılanmasında başrolü oynamıştı.

Kaynak: AA

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