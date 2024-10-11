Pembe Lambalar Projesi ile Meme Kanseri Bilinci - Son Dakika
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Pembe Lambalar Projesi ile Meme Kanseri Bilinci

Pembe Lambalar Projesi ile Meme Kanseri Bilinci

UEDAŞ, Pembe Lambalar Projesi ile erken teşhisin önemini vurguluyor, toplumsal farkındalık yaratıyor.

11.10.2024 11:34
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ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 2017'den bu yana sürdürdüğü 'Pembe Lambalar Projesi' ile meme kanseri hakkında farkındalık yaratıyor. Bu yıl Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje yeni bir boyut kazanarak, erken teşhisin önemini vurgulayan pembe çalar saatlerle desteklendi.

Son 50 yılda görülme sıklığı iki katından fazla artan meme kanseri, her 8 kadından birinin karşılaştığı bir risk haline geldi. Türkiye'de, dünya ortalamasından 10 yıl daha erken yaşlarda ortaya çıkabilen meme kanseri, toplumda yaygınlaşan bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. UEDAŞ'ın Pembe Lambalar Projesi ise erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekmek amacıyla, her yıl ekim ayında sokakları pembe lambalarla aydınlatarak, toplumsal farkındalık yaratmaya devam ediyor. UEDAŞ'ın toplumsal sorumluluk anlayışını gözler önüne seren Pembe Lambalar Projesi, her yıl farklı kadın dernekleriyle yapılan iş birlikleri sayesinde daha da güçlenerek kadın sağlığı konusunda bilinç oluşturmayı sürdürüyor. Proje, bu yıl ONKODAY iş birliğiyle hayata geçirilirken, aydınlatma direklerine eklenen pembe çalar saatlerle erken teşhis için 'Geç Kalma' mesajı verildi.

HER EKİM AYINDA, ERKEN TEŞHİS İÇİN PEMBE IŞIKLAR YANIYOR

Meme kanserinde erken teşhisin hayati önemine dikkat çeken UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "7 yılı aşkın süredir Pembe Lambalar Projesi ile ekim aylarında şehirlerimizi meme kanserine karşı bilinçlendirme amacıyla pembe ışıklarla donatıyoruz. Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanseri, her yıl dünyada milyonlarca yeni vaka ile ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Proje kapsamında erken tanının yaşamı kurtarma potansiyelini gündelik hayata taşıyoruz. Türkiye'de meme kanserinin dünya genelindeki ortalama yaş sınırından yaklaşık 10 yıl daha önce görüldüğünü göz önüne aldığımızda, farkındalığın yaygınlaşması büyük bir önem taşıyor. Bu sebeple bu yıl ONKODAY ile güçlerimizi birleştirerek, Pembe Lambalar projemiz ve şehrin uğrak noktalarındaki aydınlatma direklerimize yerleştirdiğimiz çalar saatlerle, meme kanser riskine dikkat çekmeyi, farkındalığı arttırmayı hedefledik. Kadınların sağlıkla dolu bir yaşam sürebilmesi için, farkındalığı artırmak ve tarama oranlarını yükseltmek adına bu projeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

'ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜNÜ TOPLUMA HATIRLATIYORUZ'

Projenin sadece görsel bir etki yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda sağlık bilincini güçlendirdiğini belirten ONKODAY Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Şimşek, "Bu projeyle, kadınların meme kanserine karşı bilinçlenmelerini ve düzenli taramaların ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Farkındalık çalışmaları sayesinde kadınlar, erken teşhisin getirdiği tedavi avantajlarından haberdar oluyor. Ayrıca, pembe ışıklarla şehirde oluşturulan bu güçlü semboller, herkesin aklında meme kanseri konusunda kalıcı bir iz bırakıyor. ONKODAY olarak, toplum sağlığını iyileştirecek her projede var olmaktan gurur duyuyoruz ve UEDAŞ ile yürüttüğümüz bu farkındalık projesinin geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera Barış YILMAZ BURSA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pembe Lambalar Projesi ile Meme Kanseri Bilinci - Son Dakika

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