Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerin ailesi taziyeleri kabul ediyor

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesi, taziyeleri kabul ediyor.

Şehit Özdemir'in şehadet haberinin ardından baba Ali Özdemir ve diğer yakınları Şerefoğlu Sosyal Tesisleri'nde taziyeleri kabul ediyor.

Şehidin yakınlarını sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ve jandarma ekipleri teselli etmeye çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi'nde meydan düzenlemesi yaparak bölgeye Türk bayrakları astı.