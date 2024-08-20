Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için taziye mesajları

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 Ağustos'ta ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Şehit Önk için taziye mesajı yayımladı, Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.