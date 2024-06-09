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Pendik sahilde su samuru görüldü

İSTANBUL - Pendik sahilde görülen su samuru vatandaşları şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Sahilinde geçtiğimiz sabah İstanbul kıyılarında ender rastlanan su hayvanlarından olan 'su samuru' görüldü. Pendik sahilinde kıyıya çıkmak üzereyken vatandaşlar tarafından fark edilen su samuru, görenleri heyecanlandırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, su samurunun kıyıya çıkmak üzereyken tekrar denizde kaybolduğu görülüyor.