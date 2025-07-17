Pendik'te 20 Yıl Önceki Cinayet Aydınlatılıyor - Son Dakika
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Pendik'te 20 Yıl Önceki Cinayet Aydınlatılıyor

Pendik\'te 20 Yıl Önceki Cinayet Aydınlatılıyor
17.07.2025 16:01
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Gönül Çelen'in cinayet şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Dosya 20 yıl sonra ihbarla yeniden açıldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, PENDİK'te 20 yıl önce tren raylarında parçalanmış olarak cesedi bulunan Gönül Çelen(26)'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis düzenlendiği operasyonda 4'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Bir ihbar üzerine başlatıldığı öğrenilen soruşturmada gözaltına alınan kişilerin olayla bir ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Pendik, Kaynarca mahallesi, Tersane Tren İstasyonunda 25 Nisan 2005 tarihinde meydana gelen olayda tren raylarında, üzerinden geçen tren nedeniyle parçalanmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan inceleme sonucu cesedin 2 çocuk annesi Gönül Çelen'e ait olduğu belirlenmişti. Olay polis kayıtlarına intihar olarak geçmişti.

İHBAR YAPILINCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Aradan geçen 20 yıl boyunca tozlu raflarda bekleyen dosya, bir ihbarla yeniden açıldı. İhbarcının genç kadının cinayete kurban gittiğini söylediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayla ilgileri olduğu tespit edilen N.K.(60), H.Ç.(60), A.T.(66), İ.G.(55), R.U.(40), M.A.K.(39), Ö.K.(34) Muğla, Edirne, Sakarya, Trabzon ve İstanbul'daki adreslere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

ADLİ TIP KURUMU "KENDİ YÜRÜYEMEZ" DEDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemede Gönül Çelen'in cesedi üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede 304 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu derece alkol alan bir kişinin yürüyemez durumda olduğu ve kendi başına tren raylarına kadar gelmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca intihar saatinden birkaç dakika sonra Gönül Çelen'in telefonuna başka bir hat takılarak arama yapıldığı ortaya çıktı.

İKİ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin ikisinin Gönül Çelen'in son görüştüğü arkadaşları, eski patronu, cep telefonunu takıldığı hattın sahibi, o hatla yapılan ilk aranan kişinin bulunduğu öğrenildi. Baskın yapılan evlerden birinde kuru sıkıdan bozma iki adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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