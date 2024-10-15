Pendik\'te Bebek Ölümü

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PENDİK'te komşularına misafirliğe giden down sendromlu 17 yaşındaki İlayda Nur Ö.'nün 6'ıncı kattan attığı 40 günlük bebek öldü. Olayın ardından İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S. gözaltına alındı.

Olay, dün 17.15 sıralarında Kurtköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre babaannesiyle komşularına misafirliğe giden 17 yaşındaki down sendromlu İlayda Nur Ö., beşikte yatan ve 40 günlük olduğu öğrenilen Egemen D.'yi 6'ıncı katın penceresinden attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Egemen bebeğin öldüğünü belirlerken, İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Egemen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.